Deportiva mantuvo su cuerpo técnico y sueña con ser campeón en el año de su centenario

Esta noche en la reunión pactada a las 21hs., Luciano Borda y Diego Rodríguez le confirmarán a los dirigentes albiverdes la continuidad de su trabajo en el club para este 2026. La dupla técnica afronta un gran desafío futbolístico y quiere ser gran protagonista en los campeonatos oficiales de la Liga de Fútbol de Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

Hubo algunas dudas al principio pero la neblina se disipó rápido y finalmente esta noche la dirigencia del Depor se encontrará con la respuesta positiva de sus entrenadores, un hecho que hará que el primer equipo albiverde siga teniendo a Luciano Borda y Diego Rodríguez como flamantes entrenadores de un plantel deseoso de lograr cosas importantes.
La entidad que preside Leonardo Sielas, esta año asume el compromiso de los festejos de los 100 años del club de la avenida Carmen.
De aquellos jóvenes que se reunían en la esquina del Almacén de Puente (Belgrano y Harosteguy) que les encantaba jugar al fútbol y qué soñaban con fundar un club, a este presente con un recorrido inolvidable.
“Los Loros” en Octubre arribarán a su centenario y tanto el cuerpo técnico como los jugadores saben que este año es significativo.
Con la base del plantel del año anterior, que demostró que está a la altura de cualquiera para pelear hasta el final, como así también con la idea de la llegada de algunos refuerzos, El Depor, ya pone fecha de arranque de pretemporada ni bien arranque febrero.
Luciano Borda con cinco años dirigiendo el primer equipo y Diego Rodríguez con 4 en su haber acompañándolo, conocen a sus jugadores y a sus rivales.
El Apertura 2026, que comenzará a mediados de marzo, Juventud Deportiva va por el gran desafío de acompañar su historia.
Al igual que hace cien 100 años atrás, la pelota volverá a rodar.
El alma de aquellos pibes del Almacén de Puente seguro andará rodando por allí. En 1926, pudieron cumplir con sus sueños. Por qué no poder cumplirlos también hoy. El esfuerzo y las ganas seguro también lo estarán.

