Depresión Daniel Sánchez médico psiquiatra: “No caer en un círculo vicioso que nos lleva a no encontrar una salida”

Daniel Sánchez es un medico psiquiatra, especialista en drogodependencia, se formó pasando por tres Universidades: La de Cuyo, Maimónides y la Abierta Interamericana. Dosifica su estadía con su domicilio de Ituzaingó y nuestra ciudad. Al comienzo, El medico reflexionó sobre la elección de la ciudad: “Las Flores me conquistó, el espíritu de la gente que es muy agradable y la ciudad es muy tranquila, lo confortable, el calor es lo que más me sorprendió, la amabilidad del vecino, aconsejo venir a vivir a esta zona…” Por el lado de todo lo que dejó la pandemia, dijo: “La pandemia ha sido un antes y un después, originó un cambio en la sociedad, nos ha servido para recapacitar, nos ha movilizado lo tecnológico porque nos rodeó, pero nos puede originar una idea de escapatoria…” sobre los intentos de suicidio en los últimos días en nuestra ciudad, la realidad de Pehuajó que sufrió 3 suicidios de jóvenes en 10 días, ponen en alerta a distintos sectores: “El suicidio es un tema alarmante dado que es un motivo de preocupación en nuestra profesión, en nuestra especialidad, en drogodependencia. En los aspectos emocionales, incluyen directamente, tanto profesional como social, tenemos que dar una idea de optimismo, de no caer en un círculo vicioso que nos lleva a no encontrar una salida, escapatoria, si nos encontramos tal vez atrapados en esa situación, en un minuto podemos hacer algo que ya es imposible volver hacia atrás. Por eso es tan importante la prevención en estos aspectos, con una idea de familia, deportiva, de comportamiento, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la activada que la persona realice…”

ENTREVISTA COMPLETA AL DR. DANIEL SANCHEZ

