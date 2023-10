Desfile de «Mujeres Rurales en el Salón Rojo y reconocimientos»

Con motivo de celebrarse a nivel mundial el domingo 15 de octubre como día internacional de la mujer rural, conversamos con la promotora de Mujeres Rurales de Las Flores Andrea Izzo Capella.

«Lo vamos a celebrar el sábado 14 a las 18hs. entregaremos dos distinciones a mujeres rurales que lucharon por sus sueños, una es a la vecina Analía Damperat y la otra a la Asociación de Brandsen. Hay una pequeña entrada, un bono contribución para comprar los artefactos de luz para el salón, cuesta 1000 pesos..» Contaba.

«Las alumnas que se están formando acá como modelos, diseñadores y modistas estarán haciendo su primera presentación, ya tenemos personaría jurídica solo faltan algunas firmas, ya está todo hecho, somos una asociación civil, trabajaremos con eventos, para visibilizar la problemática de la mujer rural que no es menor. Todos somos rurales, con mayor o menor grado, vivimos del campo y tenemos la problemática de vivir lejos de núcleos urbanos, si no tendremos Internet no podríamos hacer cosas como estudiar etc…Según el Indec el 50% de las mujeres rurales acceden a la escuela primaria, y solo el 9 % egresa de la universidad…hablamos de brechas muy grandes que no pasan en mujeres urbanas. El primer problema es la distancia a los centros de formación y capacitación. Eso a la mujer rural le cuesta mucho, son muchas contraindicaciones porque tienen que trabajar, cuidar a los hijos…Son cosas que hay que visibilizar y mostrarlo…»

«Cuando barajamos el tema de la celebración y la concientización pensamos incluso hacerlo en la zona rural, pero vamos a ir paso a paso, está en grilla. Invité también a los políticos para que puedan ver el esfuerzo, esas mujeres que diseñan, que sueñan con desfilar. En noviembre estamos organizando la Semana Americana de Diseño Sostenible que la vamos a hacer desde acá y el 17 de diciembre cerramos el año con la 2da. Edición de Las Flores Diseña en la puerta del municipio, siempre para la Mujer Rural…» Por otro lado, dijo: «Actualmente estoy escribiendo un libro sobre la Mujer Rural, las artesanas que hicieron los primeros hilados cuidando el medio ambiente. Lo que queremos trabajar en la mujer rural como la primera diseñadora sostenible de la historia, revalorizar su hacer…»

La mujer rural no está mostrada, se levantan los derechos de la mujer -a la cual adhiero por supuesto- pero no de la mujer rural. ¿Cuánto lucharon chicas jóvenes para ser modelo? Porque tienen que viajar, están lejos de todo. Es como una barrera de la mujer rural y no hay que cerrarse a ese acceso…» remarcaba.

