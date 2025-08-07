Devoción y fe en el día de San Cayetano

Como cada 7 de agosto se llevó a cabo en la tarde de hoy jueves la tradicional procesión y misa en conmemoración a San Cayetano. Pasadas las 14:30hs. comenzó la caminata de fieles con un nuevo recorrido (Santamarina, Dorrego, Avda. Avellaneda, Las Heras, Wilde, Bdo. de Irigoyen, Cruz Marqués, Pellegrini y nuevamente Santamarina) partiendo siempre desde la capilla. Al finalizar se celebró la santa misa, oficiada por el cura párroco local, Eduardo Campion. En su homilía, el sacerdote resaltó una vez más la labor del patrono del pan y del trabajo. «En momentos como el que hoy vivimos se busca con más intensidad la necesidad de pedir por un trabajo digno y también agradecer aquellos que lo tienen. Debemos tener esa mirada cristiana para pedir por los demás». Finalmente hubo chocolate y masitas para compartir entre los presentes. También música alegre con Richard «El Cantante».

About The Author