Policiales: hechos de los últimos días

INVESTIGACIÓN POR HURTO PERMITE RECUPERAR MOTOCICLETA SUSTRAÍDA Y SECUESTRAR UNA “MOTO CONFLICTIVA”. La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que, como resultado de las tareas investigativas llevadas a cabo en el marco de una causa por hurto, se logró recuperar una motocicleta sustraída días atrás y, posteriormente, secuestrar otro rodado con irregularidades, conocido comúnmente como una «moto conflictiva», la cual fue entregada de forma voluntaria por la progenitora de uno de los menores vinculados a la investigación. El hecho que dio inicio a la causa ocurrió entre las 05:00 y las 09:00 horas del pasado 3 de agosto, cuando un vecino de la ciudad denunció la sustracción de su motocicleta marca Euromot, dominio 364-JKO, la cual se encontraba estacionada en la vereda de su domicilio ubicado sobre Av. Vidal N° 74. El rodado no contaba con sistema de seguridad ni llave de encendido, y no se registraban cámaras de seguridad en el lugar. A raíz de tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) de esta dependencia, junto con el análisis de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo Local y diversos testimonios, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, quienes resultaron ser menores de edad, motivo por el cual sus identidades se mantienen en reserva conforme lo establece la normativa vigente. Con la anuencia correspondiente, personal policial se constituyó en un domicilio de calle Caseros N° 121, donde se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída, la cual fue reconocida de manera fehaciente por su propietario. La Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la causa, dispuso la notificación de la formación de causa para los menores involucrados, con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. En el marco de la misma causa, y como continuidad de la investigación, en la jornada del 6 de agosto se procedió al recogimiento de otra motocicleta, tipo 110 cc, sin dominio colocado, la cual se hallaba ensamblada con un motor marca Motomel 150 cc (N° 162FMJ-11B17603). El rodado fue entregado de manera voluntaria por la madre de uno de los menores ya mencionados, en un domicilio de calle Harosteguy N° 142. Consultado el sistema informático policial, el número de cuadro arrojó una prohibición vigente, mientras que el número de motor presentó resultado «ERROR», lo que motivó el secuestro preventivo del vehículo para establecer su procedencia. Este tipo de motocicletas, comúnmente conocidas como «motos conflictivas», suelen estar involucradas en maniobras irregulares de armado, adulteración o circulación ilegal.

APREHENDEN A UN HOMBRE POR DESOBEDIENCIA EN CONTEXTO DE VIOLENCIA FAMILIAR La Estación de Policía Comunal Las Flores informa que en horas de la tarde del día de ayer se procedió a la aprehensión de un hombre por incumplir una medida cautelar vigente en el marco de una causa por violencia familiar. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas en un domicilio ubicado en calle Pueblos Originarios N° 508, donde personal policial constató que Emiliano Adorno, de 35 años, se encontraba quebrantando una restricción dispuesta por el Juzgado de Paz Letrado local. Dicha medida había sido ordenada el pasado 11 de abril de 2025 por la Sra. Jueza Dra. Angélica Elisa Ceballos, en el marco de la causa N° 20766-2024, conforme a lo establecido por la Ley 12.569. Ante la flagrancia del incumplimiento, el hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la seccional local, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de Desobediencia.

