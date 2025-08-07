7 de agosto de 2025

Se viene la 2da. edición de «Corre por tu meta», a beneficio de CreHab

Luego de la exitosa convocatoria en 2024, el club Ferro junto a Atletismo Las Flores (Las Tortugas) y CreHab Las Flores invitan a todos a sumarse a la segunda edición de «Corre por tu meta» que tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre a las 11hs. donde se desarrollará una carrera de 2K inclusivos, Kids, 5K y 10K. Al respecto, la 91.5 habló con Atahualpa Rodríguez, coordinador de Atletismo Las Flores quien expresó que «estamos con muchas pilas después del éxito del año pasado que era todo nuevo para nosotros. Con los amigos de Ferro y CreHab ya largamos las inscripciones. Las principales novedades son que se está diseñando un circuito nuevo para los 5K y 10K y además habrá premios en efectivo para los ganadores». Como la vez anterior, la largada será desde el predio que el club posee en Avellaneda y Vidal. Allí se podrá correr o caminar y llegar por tu meta además de pasar un gran día en familia y hacer actividad física al aire libre. Habrá servicio de cantina.

Para anotarse hay que ingresar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59bdzUsCB8Xxr4Z3sbVnXYOZHAom9RwOuce4lBkrh3O74Uw/viewform

