Oscar Urruchúa presenta en Tandil su nuevo libro “Guerrero de dos cicatrices”

4 horas atrás Fm Alpha

En el marco de la XX Feria del Libro, el escritor florense, radicado en la ciudad serrana, presentará el segundo libro de su autoría el próximo jueves 14 de agosto a las 15hs. en la Sala «A» del Centro Cultural Universitario ubicado en Hipólito Irigoyen 622. «Se trata de un impactante relato autobiográfico donde se relata la extraordinaria historia de supervivencia, lucha y renacimiento que lo llevaron al límite de la vida y lo desafiaron a reinventarse», indica la nota recibida en nuestra redacción. Habrá venta y firma de ejemplares al final de la presentación.

