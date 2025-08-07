BM – jueves 7 de agosto

POSTA DE LACTANCIA EN PLAZA MITRE Desde la Secretaría de Salud se acompañó a Promotores Comunitarios de Provincia en la Posta de Lactancia que tuvo lugar en Plaza Mitre. Esta actividad se desarrolló en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia que se extiende desde el 1° al 7 de agosto. En la Posta se entregó folletería y se contó con el asesoramiento de las puericultoras Agustina Iugovich y Sofia Salmón, además de otras acciones.

CHARLANDO DE LAS IRAB (INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS) EN EL CENTRO NORTE Se realizó en el Centro de Promoción Comunitaria Norte un encuentro con los niños para enseñarles, desde lo lúdico, a cuidarse de las infecciones respiratorias. Mediante los juegos se pueden generar hábitos y brindar conocimientos a los niños de lo que se puede hacer para disminuir los riesgos de contagio. También se charló con el personal del Centro para brindar las herramientas necesarias para tener un ámbito lo más saludable posible ante la época de virus respiratorios.

CLASES DE BOMBO y ECO FOLK EN LOS CENTROS DE PROMOCIÓN CONUNITARIA La Dirección Municipal de Cultura continúa con su tarea de descentralizar algunas de las actividades que habitualmente se desarrollan en la sede de la Avenida General Paz 570, es así que desde el año pasado se realizan clases de Bombo y Eco Folk en los Centros de Promoción Comunitaria, permitiendo la llegada a las comunidades y familias de distintos barrios de nuestra ciudad. La profesora Camila Carabajal, una eximia profesional de la actividad, es la encargada de brindar a los niños y niñas concurrentes a las clases, todos sus conocimientos en percusión como así también interiorizarlos en el armado y construcción de los instrumentos con materiales reciclados. Un proyecto hecho realidad que reúne en distintas jornadas de capacitación, selección de residuos, conocimiento de información sobre elementos musicales autóctonos, armado y ejecución del instrumento con ritmos folclóricos. En los Centros de Promoción Oeste, Norte-Amparo Materno Infantil y Los Manzanares, la mencionada docente, con el apoyo del director de Cultura Juan Bautista Saladino, pone en valor estas realizaciones que evidencian ser de sumo interés para los infantes y jóvenes participantes de los encuentros. La actividad es parte del proyecto impulsado por el ensamble “Metabombo y Metafolk” dirigido por Camila Carabajal y que ya se encuentra funcionando en la ciudad de Escobar – siendo Las Flores el segundo nodo – y que tiene como objetivos llegar a distintos puntos del país para su permanencia a nivel federal.

RESULTADOS POSITIVOS PARA CANOTAJE LAS FLORES EN LA 2ª FECHA DEL PROVINCIAL DE MEDIO FONDO Y REGATAS PROMOCIONALES La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Canotaje Las Flores en la segunda fecha del campeonato Provincial de Medio Fondo y Regatas Promocionales, que se llevó a cabo en Campana con la organización de Boat Club y fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

Los resultados alcanzados por nuestros palistas fueron los siguientes:

Tiziano Sosa (Preinfantiles: 3° en K2 con Milo Ricci de Pergamino; 7° en 4,30 m. y 20° en K1).

Mikeas Malcom Maciel (Preinfantiles: 17° en 4,30 m.).

Guillermo Supatto (Menores “B”: 2° en 4,30 m.; 5° en K2 Mixto con Francisca Abrego; 3° en K1 y 1° en K2 con Agustín Sotelo del Club Ribereño de San Pedro).

Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m.; 5° en K2 Mixto con Guillermo Supatto y 7° en K2 con Catalina Goncalvez de Uruguay).

Domingo Scarpitti (Menores “B”: 7° en 4,30 m.; 9° en K1 y 14° en K2 con Ian Gemellini de San Fernando).

Dilan Bátiz (Junior: 16° en K1), Diego Lucha (Master “A”: 6° en K1), Malcom Maciel (Senior: 1° en 4,30 m. promocional), Roberto Sosa: (Master “A”: 1° en 4,30 m. promocional), Cristina Rozycki (Master “ABC”: 2° en 4,30 m. promocional), Vanesa Lorenzo (Master “ABC”: 4° en 4,30 m. promocional) y Florencia Lafage (3°en K2 Mixto mayores de 70 -sumatoria de edades- con Agustín Gini).

La próxima competencia será la primera fecha del campeonato Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales, que se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Tandil.

FACÓN Y SU MÚSICA DE PRIMER NIVEL LLEGARÁN AL TEATRO ESPAÑOL El próximo sábado 16 de agosto a las 21 horas en la sala del Teatro Español de nuestra ciudad se presentará el afamado grupo azuleño Facón.

La agrupación musical que saltó a la fama y popularidad gracias al tema “Maquillando las noticias”, cortina del popular programa de Canal 13 “Primicia” producido por Adrián Suar, llegará a Las Flores con la guitarra y voz de Guillermo Turco Chiodi, Pieri Saldaño en charango, guitarra y voz, con Fernando Chiodi en guitarra, bajo y voz, «Mosca» Figlione en bajo y guitarra, Bernardo Lupo en batería y Ricardo Rodríguez en guitarra, violín y bajo. Una propuesta artística musical de primer nivel que el mencionado día llegará a la sala de la avenida General Paz 614; para no perdérselo. Las entradas, con cupones especiales de descuentos en negocios de la ciudad, están a la venta en la boletería del teatro en el horario de 9 a 12 horas.

