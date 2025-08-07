El Conicet estudia la incorporación de árboles en las plantaciones de yerba mate

Un estudio de especialistas del CONICET evaluó el impacto de los sistemas agroforestales (SAF) en comparación con el monocultivo en plantaciones de yerba mate. Los resultados refuerzan el potencial de la incorporación de árboles como una estrategia de cultivo sostenible que puede mejorar la resiliencia de la yerba mate frente a los cambios de clima extremos. La investigación, realizada en plantaciones maduras de la provincia de Misiones, fue recientemente publicada en la revista Agroforestry Systems. Las conclusiones destacan la importancia de la adopción de prácticas más sustentables para el sector yerbatero.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

