7 de agosto de 2025

Se realizará una Jornada de Ganadería y Forestación

La Dirección de Desarrollo Agropecuario local invita a la Jornada de Ganadería y Forestación que se realizará el próximo jueves 14 de agosto a las 19 horas en el salón de la Sociedad Rural de Las Flores (Av. San Martín 825). La misma está destinada a productores, técnicos y público interesado en la mejora de los sistemas ganaderos. Durante el encuentro, el Ing. Agr. Juan Ladagga (MP 3435) disertará sobre:
-Beneficios de los montes y cortinas forestales,
-La importancia de la sombra en los sistemas ganaderos
Además, se brindará un instructivo sobre cómo inscribirse y solicitar especies forestales a través del Programa de Incentivo a la Actividad Forestal (PIAF 2025).
Link de inscripción: https://forms.gle/Ji1X6cFQ7GsKQzSM8
La jornada es organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y cuenta con el acompañamiento del INTA y la Sociedad Rural de Las Flores.

