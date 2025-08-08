Saladillo: inauguraron Parques Solares en Del Carril y Polvaredas

En un acto presidido por el Subsectario de energía provincial, Lic. Gastón Ghioni, quedaron formalmente puestos en funcionamiento los parques emplazados en las localidades del interior del Partido de Saladillo, concretados mediante el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida, y la gestión del Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA). De este modo, la Subsecretaría de Energía bonaerense avanza con el fomento a las energías renovables tras tener 28 parques fotovoltaicos operativos a través del PROINGED, los cuales suman 8,7 MW de potencia instalada. Las localidades que se verán beneficiadas de la generación renovable serán Del Carril y Polvaredas, ubicadas hacia la región centro-este del territorio bonaerense, a poco más de 160 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: ABC Saladillo

