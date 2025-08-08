8 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Verificación Las Flores S.A para vehículos pesados

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

Habilite su vehículo pesado en la nueva verificadora nacional en Las Flores y viaje tranquilo.

Verificamos: Transporte de cargas, camionetas con cajas, micros de pasajeros, furgones o autos radicados fuera de la provincia de Buenos Aires.

Verificación Las Flores S.A Visítenos en ruta 3 KM 189,5. Esq. Cruz Marqués.

Una moderna instalación destinada a brindar servicios de Verificación Técnica Obligatoria.

Horarios de atención: Lunes a Viernes: de 8 a 17 hs y Sábados: de 7 a 13 hs. Consultas al WhatSapp 2244- 400 501

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

El Club de Leones homenajeará este sábado a Edgardo Eguibar

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha

54 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 8 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

El Club de Leones homenajeará este sábado a Edgardo Eguibar

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha

54 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 8 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.