Día del Trabajador: «El mundo gira por cada golpecito que le dan los trabajadores»

Se llevó a cabo en la mañana de hoy lunes el acto conmemorativo por el Día del Trabajador. El mismo tuvo lugar como ya es tradicional en la Plazoleta de los Trabajadores ubicada en el Barrio Empleados de Comercio. Contó con la presencia del intendente municipal, Ing. Alberto Gelené, el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, representantes de gremios locales y autoridades invitadas. Dicho acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego se colocó una ofrenda floral al pie de la ermita a San José Obrero, patrono de los trabajadores. Hubo un reconocimiento a integrantes del Área de Comunicación Visual municipal y mensajes alusivos. En primer término, Mirta Prasack, integrante de la comisión del Barrio Empleados de Comercio, honró a los trabajadores en su día. «Hace algunos años en un acto como este hablé de mi abuelo que decía que hay que trabajar. Es una frase que siempre repetía. Hoy pensaba en mi abuela y en ella por qué no también hacer hoy un homenaje a las mujeres trabajadoras. Cuando ella vino de Europa escapando de la guerra tenía 26 años, 5 hijos y embarazada del sexto. Acá encontraron un país maravilloso pero no nos damos cuenta de lo que tenemos. ¿Por qué hay ansias de lugar de ir a otro lugar?, ¿Por qué no luchamos acá que hay tanto para hacer?. Hay ganas de trabajar y de hacer cosas por nuestros hijos y nietos. El mundo gira por cada “golpecito” que le dan los trabajadores». Luego fue el turno de Hernán Patronelli, secretario general de CGT Regional Las Flores. «Nuestro país atraviesa momentos muy difíciles donde los salarios no alcanzan y la inflación tiene un disparo fenomenal. Por eso es que debemos unirnos. Seguiremos bregando por que la brecha no sea desigual y que el salario sea digno porque digna debe ser la vida del trabajador. No vamos a acompañar a quienes pretender humillar con salarios denigrantes. Por eso y reconociendo lo mal que se está les decimos unámonos para encontrar la resistencia que merecemos. No cesaremos en el esfuerzo». A su turno, Diego Risso, secretario gremial del organismo, indicó que «Hemos podido lograr la unidad de los sindicatos locales. Seguimos convocando a todas las instituciones para que se acerquen a trabajar, aportar ideas, abrazar convicciones y sacar adelante esta situación que todos conocemos». Por último, el intendente Alberto Gelené manifestó que «conmemorando, reconociendo y festejando algo importante como es la tarea de cada trabajador de nuestra comunidad. Tarea de vida tan importante para cada uno de nosotros. Hoy tenemos que agradecer a la Comisión del Barrio por su receptividad en este querido lugar florense. Ellos que tanto han trabajado por este barrio. También a todos los representantes de los gremios que hoy están aquí. A cada uno de ustedes, los que representan el trabajo conjunto para defender a nuestros trabajadores. Como dijo Mirta, la historia de nuestros abuelos viene del esfuerzo de vidas sacrificadas que fueron haciendo este hermoso país y esta hermosa ciudad a la que hay que seguir cuidando».

