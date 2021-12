Diálogo abierto con Fabián Blanstein

Desde el próximo lunes, el presidente del HCD volverá a ocupar el sillón del intendente Gelené debido a la licencia anual de éste. Este viernes en el último programa del año de “El Periodístico” de la mano de Ernesto Varela, eligió para tener una charla abierta, al Prof. Blanstein …“Alberto ha tenido una gran confianza en mi persona y trato de honrar cada decisión suya y lo mismo a mi querida ciudad, dando lo mejor de mi siempre. Tenemos un equipo enorme de gente comprometida y responsable. Hace muchos años que trabajamos juntos y si bien no se definió nada a futuro ya que esto será un interinato, también sería importante que Alberto pueda seguir trabajando desde Provincia o Nación.. Gelené le dio un gran impulso una vez más a la sociedad donde se puedo asistir y acompañar a muchos vecinos aunque sabemos que nunca alcanza. De nuestra parte, estamos preparados para conducir con todo el equipo los destinos de la ciudad. Todos fuimos formados por él, Gelené ha hecho mucho por Las Flores y lo seguirá haciendo..

Sobre la pandemia, Blanstein aseveró que “son sensaciones encontradas porque no podemos separar el 2021 del 2020. Con ésta pandemia que ha hecho estragos y en esta fecha especial tan sensible volvemos a recordar a esos vecinos que se nos fueron”. Sobre la actividad del HCD dijo que “fue dinámica y participativa, no dejamos de trabajar y escuchar a los vecinos, además de tratar los proyectos, dotamos al HCD de tecnología para que las sesiones puedan salir por la red para que todos se enteren de todo lo que pasa en el HCD, porque impacta en la sociedad florense, es importante que estemos conectados, se han hecho muchas reuniones, como el debate por la ordenanza impositiva, se sacaron conclusiones importantes, han sido dos años muy activos, con todo el equipo técnico y administrativo que es la casa de ellos juntos los secretarios y concejales, el intercambio fue muy importante, nos favoreció todo el tratamiento para darle velocidad para que los proyectos salgan de manera unánime para que el Ejecutivo trabaje como lo ha hecho hasta ahora…Sobre el presupuesto 2022, dijo: El Presupuesto lo veo bien, participé de muchas reuniones, es un presupuesto complejo porque también hay un agregado, el de el reescalafonamiento, para que el trabajador municipal pueda tener su carrera, a través de los año fue injusta, eso va a poner orden, los gremios han trabajado mucho en esto, y todos los gobiernos lo tuvieron ahí para tratar y no tuvo en ese momento tratamiento, se hizo un gran trabajo mancomunado, se tomó la decisión política de ponerlo en práctica e incorporarlo al presupuesto donde se han hecho ajustes a último momento, estar reforma tiene un incremento económico que ya está destinado al presupuesto de 2 o 3 puntos en 1647 millones, donde la provincia comunicó que iba a venir destinado el 70 % como coparticipación…es un presupuesto importante para lo que es nuestro municipio..!

Uno o dos puntos que salen en la incorporación de la nueva escala, es que se agregan categorías para adelante, ese empleado municipal que va trabajando bien y cumpliendo sus acciones que pueda escalar, o sea se sube la mínima, se eliminan algunos de baja categoria y comienza el ingresante en una escala determinada, más adelante, a medida que el trabajador va a ir escalando en las estructuras y el siguiente presupuesto lo va a prever, es un trabajo minucioso y coordinado…Sobre algunos barrios postergados, le nombramos el de Bdo de Irigoyen y Lucangioli, donde expresó: Conozco muchos sectores de la ciudad y charlo con ellos, la obra de Cruz Marqués va a cambiar la fisonomía haciendo que este sectores cercano también puedan cambiar. Cuando el intendente decidió realizar el Jardín Maternal en el Barrio Casino, fue cambiando, se hizo para adentro del barrio, para mejorar urbanísticamente en ese sector, con este empuje de la Avda. Cruz Marqués, crecerá hacia para adentro, Bussolino, Pueyrredón, con un desarrollo urbanístico muy importante, el sector del Solidaridad va a ser beneficiado porque lógicamente las calles internas van a ir mejorando y empuja todo hacia ese sector, va a salpicar esa impronta. En el final se refirió a situación epidemiologica, manifestando: La sociedad está preparada, no existen respuestas mágicas, es mantener las medidas actuales y vacunarse, uno ve que ahora con la vacunación libre muchos están llenos. Lo del martes fue sorprendente, como la gente que se hace el hisopado, la sociedad va tomando conciencia, mucha gente vacunándose, se perdieron muchas vidas a través de este virus, esta etapa parece ser más contagioso pero menos agresivo..hay que tener una mirada ahí siempre, por suerte no hay internados en el hospital, no hay que tenerle miedo, a tenerle respeto, no precisamos nombrar las medidas, todas las actividades no organizadas por el municipio siguen en pie…lo que hace el pase sanitario hace que la gente como necesita tener esa credencial ese importante porque nos va a tener la gente protegida…es un día a día y a seguir monitoreando esta cantidad de casos y ver cómo sigue la situación epidemiológica. El hospital ya tiene un experiencia enorme..!

ENTREVISTA COMPLETA A FABIAN BLANTEIN

