“Dibu” Saavedra: “Hay mucho más para investigar de lo que nuestros ojos ven todos los días”

Hablamos esta mañana en “el periodístico” con Mauricio “Dibu” Saavedra, autodidacta y ensayista en reconocer y graficar nuestra fauna silvestre, con una vocación que fue despertada en el mismo museo local de la mano del Dr. Héctor Crispiani.

“La pasión por la fauna y la naturaleza viene hace tiempo cuando colaboré en el Museo de Ciencias Naturales con el Dr. Crispiani. Luego, comencé a trabajar en el Parque Plaza Montero, ahí empecé a fotografiar nuestra fauna y pensé que esto lo tenían que ver todos, soy autodidacta, sé de muchos animales pero siempre estoy en busca de información para volcarla en las redes, también me pude contactar con otros naturalistas y especialistas que me brindan toda la información que pueda llegar a necesitar, de esta manera la página tiene más contenido…” En otro párrafo de la entrevista, comentaba: “Hay mucho más para investigar de lo que nuestros ojos ven todos los días, al salir por los campos, ver aves rapaces, veo que hay varias especies, hay todo tipo de animales que no están en el casco urbano…. También la gente nos envía imágenes que no tengo, son animales que gracias al aviso de la gente lo pudimos mostrar, gracias a directivos y profesores pude dar charlas en escuela, se conoce poco de nuestra fauna…” Con respecto a su forma de captar imágenes, dijo: “Trabajamos con cámaras camufladas, las llamamos cámaras trampa que se activan con el movimiento, cuando no tiene movimiento, se desactiva y no gasta batería…” Sobre la población de carpinchos en la laguna, comento: “La población de carpinchos que tenemos en la laguna es alta. Está lamentablemente la mano del hombre que toca la naturaleza, es un depredador nato, hasta hace algunos años era el puma, se descubrieron huellas en los campos, hay gente que se sorprende. Hay formas de regular la fauna pero es complicado, la caza controlada podría ser, ojalá no haya un impacto ambiental. El carpincho ataca para defenderse, los de la laguna son mansos, pero hay carpinchos que no están acostumbrados a la presencia humana…” Ante la posibilidad de ofrecer algún avistaje de nuestra fauna, explicó: “Gracias a la difusión del proyecto vinieron de Centros de Observación de Aves, por ejemplo estuvimos con los amigos de Monte a ver las aves de nuestro partido. Ojalá podamos hacer en algún tiempo una jornada de observación para todos. Se pueden ver varios cisnes en estos días, es una época de mucha sequía y se acercan a la laguna. Se ha visto muchas gallaretas en la laguna, hay diferentes tipos, son similares. Desde que hemos empezado nos hemos encontrados con muchas sorpresas, encontrarnos con un lechuzón orejudo o una culebra ojo de gato fue algo inesperado. En este caso, pertenecen a otro lado, pero estuvo buenísimo encontrarla acá, también ciervos, aunque parezca extraño en nuestro partido hay ciervos. Todavía no lo hemos podido filmar. También la cantidad de anfibios, otra sorpresa fue ver un escuerzo, antes era bastante común, está en extinción y verlo fue un regalo. La idea del proyecto es mostrar todo lo que hay pero también la problemática porque hay especies en extinción. Conocer esto es fundamental, indispensable…” Ante la idea de realizar almanaques 2023 con nuestra fauna, dijo: “Algo lindo que se nos ocurrió con mi novia en diseñar almanaques 2023 con imágenes de las especies, lo hacemos para colaborar con el proyecto. Eso nos ayuda a adquirir más material (filmación, fotos), y la gente nos ha colaborado…” Afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA A MAURICIO DIBU SAAVEDRA

