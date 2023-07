Diego Rodríguez cuenta su experiencia al ser convocado a integrar el Juicio por Jurado

El juicio por jurado ciudadano contemplado en nuestra constitución se hizo realidad en la Pcia. de Bs. As. a partir del 2015, fecha que nuestro territorio se adhirió. Se convocan a 12 ciudadanos comunes que son elegido aleatoriamente donde no pueden negar su participación.

“El mes pasado me llegó una notificación de la Estación de Policía Comunal con carácter de urgente y obligatorio para conformar un Tribunal en Tandil, la experiencia fue muy buena pese a que es engorroso presenciar las audiencias de testigos, fiscales, defensa. Este juicio fue en dos días, el primer día fue engorroso pero la segunda parte fue menos complicado porque ya era la etapa de los alegatos. Cuando te llega la nota te presentás con tu DNI y ahí comienza…convocan a 30 personas, llenan algunas planillas, te preguntan si tuviste algún caso cercano relacionado al juicio, problemas de salud, luego se hace un sorteo y se ahí eligen a los 12 titulares y 6 suplentes y así comienza el juicio, se imploraba fue el sentido común, era una causa que ya tenía sus años. Los ciudadanos que se buscaban eran personas que no tengan alguna vinculación con la justicia… no policías, no abogados. Mi incógnita era si yo podía ser identificado, y la verdad es que era como un número más, el acusado, la víctima, nadie te identifica, me gustó la experiencia, nunca pensé en vivirlo en vivo y directo…Cada uno daba su opinión y era muy respetado por el otro… Esta decisión descomprime al juez porque las pruebas eran muy escasas. Si había empate en el fallo, desempataba el juez…” Finalizando, dijo: “Los viáticos los cubre la justicia, no ponemos un peso, incluso aquellos que no tienen trabajo les otorgan una ayuda económica por haber participado, había gente de Tandil, Lamadrid y yo de Las Flores, esquivan el hecho de que sea una persona de la ciudad de donde es el acusado. Se resguarda la identidad. No conocí a nadie de Las Flores que le hubiera tocado. Si alguien le toca que no se asuste y trate de ir porque la experiencia es buena…Llega un momento que decís en qué momento te vas cuando estás escuchando las declaraciones que son a veces largas…la experiencia fue como servir a la patria…”

ENTREVISTA COMPLETA A DIEGO RODRIGUEZ

