Diego Velázquez: «Cuando vi que Chapa iba a mandar el centro fui confiado»

5 horas atrás

Luego del empate 2-2 ante Juventud Unida del pasado sábado, el mediocampista de El Hollín, analizó en la 91.5 el rendimiento de su equipo. «Logramos un punto valioso de visitante nada menos que ante el puntero y que siempre se hace fuerte en su cancha. Pese a que nos dieron vuelta el partido estuvimos siempre unidos y fuimos para adelante buscando el arco rival». Sobre la jugada que derivó en el empate definitivo, Velázquez manifestó que «sabía que faltaba poco y cuando vi que nuestro arquero se adelantó para tirar el centro fui confiado». Finalmente, el volante que aporta sacrificio en mitad de cancha, dijo que «por supuesto la idea es estar entre los cuatro de arriba y mantenernos ahí».

