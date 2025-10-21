21 de octubre de 2025

Adiós a un tren histórico: confirman el cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca

5 horas atrás Fm Alpha

El cierre definitivo del tren de pasajeros que unía Buenos Aires con Bahía Blanca (y tenía a Las Flores como estación intermedia) marca un golpe duro para el sur bonaerense y un nuevo capítulo en los recortes del sistema ferroviario nacional. Con esta decisión, ya son doce los servicios de media y larga distancia que dejaron de funcionar desde diciembre de 2023. El servicio se encontraba suspendido desde marzo de 2023, tras el descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, y ahora Trenes Argentinos confirmó su baja definitiva. Según la empresa estatal, el deterioro de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad. La medida se inscribe en la “Emergencia Ferroviaria” decretada por el Ejecutivo en 2024, que permite cerrar ramales, talleres y servicios bajo el argumento del mal estado de la infraestructura. El cierre también incluye la clausura definitiva de la estación Bahía Blanca Sud, un edificio declarado histórico que quedará bajo custodia de la Policía Federal.

Fuente: Infozona

