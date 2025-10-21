Ultima New Balance para Carlos Dahn

El competidor del paraje “El Trigo” Roberto Carlos Dahn, tiene en mente cerrar un ciclo en las competencias pedestres. En el mes de noviembre irá por la renombrada New Balance a realizarse en la feliz.

“Estoy motivado, entrenando bien en contacto con la naturaleza porque soy de El Trigo como mucha gente sabe, voy hasta La Porteña, Estrugamou o El Cruce….los profesionales me evalúan mucho por los temas de salud tuve, tengo 3 eventos ya ganados en Mar del Plata como la Buenos Aires corre y otras. Ojalá tengamos un nuevo triunfo en Mar del Plata. En 2023 me retiré con un triunfo y luego mi familia, los sponsors me pidieron una vez más, y lo voy a hacer por mí. Hoy estoy en forma y esta vez sí será el último evento, sigo porque el deporte me sacó adelante siempre, es salud y hay que apoyarlo 100%. Cuando volví a caminar tuve la mente ocupada y comencé a correr, la gente las instituciones, los medios siempre me acompañaron, y por supuesto, con la contención de mi familia pude salir adelante, voy a correr 10K que es lo que profesionales me recomiendan…Todos los días hago 20K, hago un dia de descanso y después sigo. También hago la vuelta a El Trigo. Luego de cada entrenamiento siento que estoy bien, al tener diabetes tengo que estar siempre muy evaluado. Los profesionales me dan la vitamina correcta como la insulina que me inyecto…El costo de correr no es poca cosa, son grandes, todo cuesta, un par de zapatillas vale 230 mil pesos, agradezco a los sponsors, instituciones públicas y a todos los tengo estampados en la bandera. Siempre agradecido a todos. A mi profesor Martín Tedesco en La Plata. A todos les dedicaré esa carrera, si alguien quiere colaborar el alias es mundo.molde.hielo sale mi nombre Roberto Carlos Dahn…” Remarcaba

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CARLOS DAHN

