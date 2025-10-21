21 de octubre de 2025

Octubre Rosa: Maratón de Mamografías en el Hospital

2 horas atrás Fm Alpha

Octubre es considerado el Mes de Concientización y Sensibilización sobre el Cáncer de Mama a nivel mundial, una patología que constituye la principal causa de mortalidad femenina, pero que puede tener muy buen pronóstico si es detectado de manera temprana. Por esta razón, el Instituto Provincial del Cáncer del Ministerio de Salud, junto al Servicio de Diagnóstico por Imágenes de nuestro Hospital y con el acompañamiento de la filial florense de LALCEC, desarrollan una Maratón de Mamografías hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de 14 a 20hs. en el Área de Radiología del Hospital local para mujeres que no tengan obra social, sin necesidad de orden médica y sin turno o sea por orden de llegada. Y recordemos, la mejor manera de luchar contra esta patología, es promover la detección temprana. Esta semana LALCEC Las Flores estará acompañando al Hospital durante la campaña de mamografías del mes de Octubre.

