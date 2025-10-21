De Neuquén a África: el cirujano pediátrico que cruzó el océano para operar a 100 niños

“Una madre mueve montañas y acerca continentes si se trata de la salud de sus hijos”, sostiene Anibal Mariano Ojeda. Su labor como cirujano pediátrico no tiene límites ni fronteras a la hora de ayudar a los más chicos a sanar, a ser felices. Eso aprendió de sus padres y es lo que juró hacer por el resto de su vida. “Hace muchos años atrás, en mi infancia, recuerdo estar dentro de quirófanos acompañando a mi padre y jugando con sus pacientes antes de que entraran a operarse”, cuenta el cirujano pediátrico del Equipo FLAP (Fisura Labio Alvéolo Palatina) del Hospital Castro Rendón de Neuquén. Mariano es una figura difícil de contactar por los altos niveles de demanda, pero encontró un momento para contar en detalle Diario RÍO NEGRO los hitos en su carrera, aquellos que sus colegas y trabajadores de salud distinguen día a día. Su testimonio es la prueba viva de que la medicina puede correr por la sangre y de que la pasión se transmite de generación a generación. Sus padres eran amantes de la profesión y lograron que él, desde que era un nene supiera con certeza que quería lo mismo para su futuro.

