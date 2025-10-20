20 de octubre de 2025

Con la presencia del «Burrito» Ortega, los hinchas de River tuvieron su noche inolvidable

2 minutos atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) Cerca de 400 personas participaron el sábado por la noche en el salón de fiestas de la Sociedad Rural de una gran cena organizada por la Filial «Javier Mascherano». El evento contó con la presencia del ex jugador Ariel Ortega, ídolo riverplatense, quien llegó por primera vez a nuestra ciudad. Hubo sorteos, premios, exhibición de copas, cánticos y un cierre a pura música. El «Burrito» se mostró siempre atento y predispuesto a las fotos con los hinchas presentes en cada mesa del salón.

 

