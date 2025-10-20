20 de octubre de 2025

Luciana Plini: «Trabajaremos para que Bomberos tenga un porcentaje del predio La Blanca»

17 minutos atrás Fm Alpha

Al referirse al Proyecto de Ordenanza sobre otorgamiento de lotes del predio «La Blanca» a personal de Bomberos Voluntarios que fue aprobado en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal perteneciente al Bloque Adelante Juntos expresó que «a través de este proyecto un número de familias del cuerpo de bomberos tendrá acceso a un porcentaje de lotes del predio mencionado. Igualmente, esto no termina acá, me refiero a la aprobación de este cuerpo sino que vamos a seguir trabajando en un proyecto que pueda determinar el porcentaje exacto del lote destinado a nuestros servidores públicos». Más adelante, la edil dijo que «es lo menos que podemos hacer destinado a quienes arriesgan sus vidas. Queremos que no sea menos del 10% el total de lo que será destinado».

