Dorronsoro lanzó su campaña: «Nadie en nuestro espacio estará por una conveniencia política»

El referente en estas elecciones de Adelante – Juntos – UCR el bioquímico Federico Dorronsoro lanzó su campaña con nuevo local partidario, -Pueyrredón 441- Luego de la presentación de todos los candidatos que integran la lista, desde consejeros suplentes, titulares, concejales suplentes y titulares. El uno de cada lista se presentó ante un centenar de personas que completaban el nuevo local partidario.

«Agradezco estoy muy feliz esta noche , iniciamos una campaña electoral que con este equipo vamos a dejar huellas, siempre decimos que nos referenciamos en nuestros compañeros y hablamos que podemos tener una vida mejor, mucha gente que esta aquí es extrapartidaria, por eso este local…A parte de estar feliz, estoy orgullo de este equipo, un equipo de gente de trabajo, que entiende del esfuerzo, de un equipo que no vive su vida de la política y que cree que puede cambiar las cosas, cree que podemos vivir mejor…. no es casualidad de que estemos todos acá, estamos acá porque nos une los valores, hay voz y voto para todos, somos un grupo horizontal, no un grupo donde hay solo un jefe, donde da una orden a un grupo de soldados y solo pueden disponer de lo que el jefe le dice, porque somo coherente, porque estamos en este espacio creyendo que es nuestro lugar, y seguramente nadie estará en nuestro espacio por una conveniencia política…»-en clara referencia al oficialismo-

AUDIO COMPLETO DEL DISCURSO DE FEDERICO DORRONSORO

