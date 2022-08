Duro mensaje de la Iglesia en la misa de San Cayetano: «No nos acostumbremos a la pobreza»

En el marco de la festividad por San Cayetano, celebrada ayer domingo 7 de agosto, el cura párroco José Luis Rodríguez se mostró crítico y reflexivo al momento de la homilía. En un texto leído durante la celebración de la misa, Rodríguez afirmó que «en esta patria querida, rica y abundante nos puede parecer extraño pedir por pan y trabajo. Sin embargo la realidad nos muestra que aún no todos gozan de lo mínimo e indispensable para vivir. Hoy no todos gozan de ni de un trabajo y un salario digno. Por ende, no todos tienen un plan de comida en la mesa y un techo donde cobijarse. No nos acostumbremos a la pobreza». En su mensaje, el Padre José Luis indicó luego que «también renovamos nuestro pedido por la paz porque nuestra sociedad hoy parece estar marcada por la impaciencia, la intolerancia, el enojo, la falta de diálogo y la incomprensión». Previo a la misa ofrecida al aire libre, se realizó la tradicional procesión por calles del barrio ubicado sobre Santamarina y Bdo. de Irigoyen.

