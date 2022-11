Eduardo Sández Pte. del Consejo Escolar: “Se invierten mensualmente 9 millones por mes en los comedores escolares”

Las escuelas del distrito necesitan asistencia permanente, y para esto está el Consejo Escolar, que a través de su cuerpo atiende las necesidades informada por los directivos escolares…al respecto, el Pte. del Consejo Eduardo Sandez que conversó en el periodístico con Ernesto Varela, dijo: “se ha continuado en todo este tiempo con obras grandes y el día a día, sabemos que las escuelas están muy habitables, algunos edificios están con una cantidad de años importantes, y todos los días tenés algo que se rompe y el Consejo tiene que estar siempre con los proveedores y a veces no damos abasto. Por ahí, pasan días sin inconvenientes y por ahí surgen problemas que nos obligan a estar a full y pensar en la cantidad de fondos que vienen y se gastan de la mejor manera…” sobre la escuela normal dijo: “De la Escuela Normal, se hizo la obra de gas, hay un proyecto para ver si lo que es el cambio de la red eléctrica que es antigua, una obra monstruosa, en algunas partes se han hecho modificaciones, pero es una red que debe estar totalmente conectada con las normas actuales, también el tema de los baños, todo lo que se haga ahí tiene que ser doblemente cuidado, ya que hablamos de un edificio patrimonial, histórico. La instalación de cocina está, hay una decisión sobre la no utilización del comedor, eso se consulta con la familia, depende más de la Escuela, que del Consejo Escolar, si la escuela puede dar, el Consejo provee…” Sobre el costo del plato de comida de un niño que almuerza en el establecimiento, dijo: “Se invierten 6 millones de pesos por mes, tanto en desayuno, almuerzo, merienda, son 1000 pibes por mes, hay un refuerzo de 3 millones más, serían 9 millones por mes, por ahí la asistencia no es total, siempre hablamos de valores generales….” Sobre los compromisos con los proveedores, dijo: “Con los proveedores estamos al día, una vez que haces la cadena, cobras, el primero tarda 60 días, se le factura alto al estado, a veces no se tiene en cuenta el porcentaje de inflación, al estar al día se cuida mejor esos fondos, lo mismo con los transportistas, que salen 6 millones de pesos al mes, también los de alimentos y elementos de limpieza. Una temática que tenemos desde hace un tiempo como Consejo, si no está el dinero no hacemos la obra, cuando se termina, automáticamente cobra el proveedor…” Por otro lado, agregaba: “Nosotros sesionamos todos los martes por una cuestión de organización, recibimos pedidos de cada escuela que vamos tratando, vemos cuáles son las prioridades y cuáles pueden esperar, son muchas obras chicas, hoy está aprobado y pendiente la obra de techos y eléctrica de la EP19 que tiene jornada completa y es importante, está ahí a terminar la secundaria 4 que nos ha llevado su tiempo, está aprobada SUM con baños de la E2 que es esperada, también la E13 en Pardo que es una demanda histórica, se está haciendo la primera parte del C.F.I. 1 que todos conocen como la Laboral, una obra importante así que se trabaja mucho en el día a día…..En Pardo, es anexo la secundaria de la Agraria, el director hiso una visita al lugar, José Cagigas, vino muy contento con la posibilidad de darle un impulso y poder trabajar, es importante lo que el trabajo se hace en la Escuela Agraria, las paredes hablan decimos lo que estamos en educación, los distintos espacios de aprendizajes que tiene esa escuela, y se ve que está muy presente con ganas de levantar esa escuela bárbara. Es una escuela donde se ha invertido mucho para poderla mejorar y por supuesto que se tiene la obligación de atender y trabajar para todos los edificios, cuando se ven las ganas uno se entusiasma…” Ante la postergación de casi una década del edificio de Alsina y Rivadavia/ Rivadavia y Belgrano, perteneciente a la escuela agropecuaria, dijo: “No es un dolor de cabeza el edificio de Rivadavia y Alsina, hemos tenido reuniones y creo que pronto habrá novedades, es un lugar que puede ser alternativa importante para cuestiones que hacen falta, ese lugar tiene que estar relacionado con la educación agraria, pero necesitamos un lugar donde esté la Secretaría de Asuntos docentes, el C.I.E. para trabajar cómodos y bien, Jefatura Distrital, todos esos espacios le sacan lugar a edificios escolares, estamos pensando en esas cuestiones, hay mucho por hacer…” remarcó.!!

ENTREVISTA AL PTE DEL CONSEJO EDUARDO SANDEZ

