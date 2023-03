Eduardo Sández y la asignación de 800.000.- pesos para la compra de ventiladores

El tiempo en cuenta regresiva, porque mas allá de la partida asignada al consejo escolar de nuestra ciudad para la compra de 20 ventiladores, la realidad pasa por el calor reinante y la respuesta debe ser inmediata para no suspender más las clases.

“No cabe duda que este clima, producto del calentamiento global, es algo que vino para quedarse, ya hay que pensar en cuestiones no como un lujo sino como una necesidad, a mitad del año pasado recibimos un pedido de relevamiento de ventiladores, así lo hicimos y lo pasamos, la verdad que faltaban muchos en la provincia, eso amerita créditos internacionales para partidas que son muy fuertes, son partidas que vienen de afuera y lleva un tiempo, el año pasado colocamos algunos y otros se rompen, todo eso se puede ir haciendo de a poco y coordinadamente pero cuando llega una ola de calor…” Comenzaba la entrevista en “El Periodístico” El Pte. Del Consejo Escolar…”Llega una partida de dinero y luego podés comprar 20 o 25, eso depende de los presupuestos, es cierto que cuando la demanda es alta los precios suben un poco. No es cualquier ventilador, es uno con características particulares, que no sean ruidosos, son cuestiones que llegan con cierta normativa y hay que cumplir, ese dinero está asignado, no está aún en la cuenta para hacer uso, para algunas cuestiones de urgencia trabajamos de la mano con el municipio para poder ir adquiriendo…” sobre la etapa del año que viene, dijo: “el tema gas estamos más armados, el año pasado ya no tuvimos problemas, salvo una escuela particular pero ya estamos trabajando para solucionar ese tema y que en invierno no tengamos problemas, se requiere trabajo y coordinación. Los caloramas se apagan en verano y luego a esta altura llegan las notas pidiendo autorización, cuestiones de rigor como revisar los calefactores para poder encenderlos…” – Tienen que cumplir con todas las normas IRAM, son una o dos marcas que tienen esos requisitos. Entre ellas, Díaz Patrón. Ojalá que se pueda efectivizar pronto la partida para adquirirlos. Con el tema frío esto no va a pasar ya que año pasado terminamos bastante bien…”

ENTREVISTA A EDUARDO SANDEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram