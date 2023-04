Eduardo Zapata: “La vacuna contra el dengue está a punto de ser aprobada”

Siguiendo las noticias y el agravado aumento del “dengue” a nivel nacional, más los fallecimientos que este contagio ha provocado, nos motiva a realizar la entrevista con el Sec. de Salud del municipio de Las Flores farmacéutico, Eduardo Zapata: “Nosotros desde Salud arrancamos con una primera etapa de colocar ovitrampas en diversos puntos de la ciudad como así también en Pardo, Boerr y El Gualichu. Fueron en total 100 ovitrampas que mandamos a analizar a Zoonosis a Azul y todas dieron negativo…No estamos exentos de que alguien pueda viajar a los lugares y pueda importar el dengue a través de un mosquito local digamos. Los síntomas son muy parecidos entre el dengue y la chikungunya, en la primera infección se puede transitar casi sin síntomas, pero luego aparece fiebre, dolor en las articulaciones y se diagnostica una baja en el recuento de plaquetas, el problema cuando se re infecta, ahí aparece la fiebre hemorrágica, las plaquetas bajan aún más y el riesgo de hemorragias internas es altísimo con alto riesgo de vida. En ese caso los síntomas las encías, la parte ocular, empieza a sangrar pequeñas arterias y es un alerta para una internación inmediata porque hay que hacer transfusiones de plaquetas. Hay una vacuna que ya está producida pero Anmat aún no la ha aprobado y otra en etapa de análisis…En el caso de Covid se hizo un trabajo de extrapolación salteando pasos como los ensayos clínicos. Y como los ensayos in vitro dieron resultados, se pudo hacer la vacuna rápidamente y llevarla adelante…” Sobre la articulación de programas con el hospital zonal, dijo: ”El municipio brinda ayuda al hospital en cuanto al combustible para traer médicos de afuera, en principio por cooperadora y luego los nombramientos por la falta de recursos más que nada en el interior, damos una mano ahí para los que quieran venir se sientas cómodos en cuanto al recurso humano como para tarea de limpieza, enfermería. Ayer tuvimos una reunión con Juan (Tibiletti) donde analizamos puntos para reforzar para seguir articulando juntos, esa es la idea, siempre hacemos tareas de prevención para que los casos graves no terminen en el hospital, hacer ese trabajo para que el Hospital no se desborde ni se colapse…” Ante la consulta de que algunas ramas no se encuentran bien cubiertas, como pediatría, expresó: “Ayer hablamos con el secretario de salud de Rauch y coincidíamos en la competencia feroz que se aplica en todos los municipios sobre todo en aquellos hospitales con mayor cantidad de camas y mayor población. El colega me contaba la competencia con la ciudad de Ayacucho que es más grande. Se genera competencia para ver quién tiene los profesionales. Lo mismo en Azul y Tapalqué, cuando hay un municipio que tiene mayor recurso económico como Olavarría, por ejemplo, antes la necesidad económica termina desertando en otras ciudades. Por esto, ya no toman derivaciones a Azul por la falta de profesionales… Tenemos que ir hacia un modelo de abordaje sanitario que permita ir hacia un modelo de atención, o el cuidado. No tenemos ese hábito de ir al médico de manera preventiva…”

ENTREVISTA COMPLETA A EDUARDO ZAPATA

