El 3 de diciembre será el baile “tratamos de armar parejas con los propios egresados”

En entrevista exclusiva este martes en “el periodístico”, hablamos con el Pte. Del Club de Leones de Las Flores Ing. Luis Angilello.

“Venimos trabajando no a full con la bajada, pero ya hemos reservado el salón para el 3 de diciembre. En algunos días pediremos el listado de los chicos egresados y en noviembre comenzaremos con las reuniones con los chicos para llegar a ese día con todo organizado. Venimos bien con los tiempos. Hubo pos pandemia un incremento importante de los chicos que bajaban. El año pasado bajaron 100 chicos, lo pudimos manejar. No creo que superemos el número del año pasado. Es un poco tediosa la organización. Lo importante es la función del delegado de cada promoción porque es quien arma la previa de la bajada con los chicos. A eso hay que sumarle el acompañante que también baja, eso es importantísimo para que lo hagamos lo más ágil posible, tratamos de armar parejas con los propios egresados porque si bajan los acompañantes, siempre se genera cierto cansancio, además de la capacidad del lugar, ojalá pudiéramos tener más acompañantes familiares pero se complica mucho, es difícil hacerlo al aire libre, no podemos jugar con el clima, no hay casi posibilidades, esperemos que podamos llevarlo delante de la mejor manera posible…! Sobre el mural al trabajador ferroviario, acotó: “La presentación al trabajador ferroviario será el 30 de octubre, Luisito Lastra tuvo amistad con un grupo ferroviario del gran Buenos Aires, y esta gente vino a Las Flores a hacerle un homenaje y en un momento propusieron hacerlo más público en una ayuda solidaria, se contactaron con nosotros y cada vez que vienen recolectan ropa, alimentos, limpieza y lo donan al Club, luego de la pandemia nos reencontramos y vimos que había uno de ellos que dibujaba muy bien, pensamos en trasladarlo en un mural, pensamos en la contracara de la plazoleta nietos y abuelos, lo elevamos al Concejo Deliberante, luego al Ejecutivo, y se pudo plasmar en las paredes. En definitiva, es un homenaje al trabajador ferroviario que es un oficio muy importante para nuestra ciudad…” Por otro lado, acotó: el viernes pasado nos visitó la gobernadora de Leones tuvimos una reunión de trabajo con ella, fue muy ameno todo y ahora tenemos reuniones distritales, el próximo 24 de septiembre en Don Bosco y el 1 de octubre acompañamos a los Leo que atenderán los puestos de la peregrinación a Luján y el día 2 será la entrega oficial de perro guía a Sol Campos.

Sobre la pesquisa de niños con problemas visuales, expresó: Seguimos con el trabajo de visión en los establecimientos escolares, por la pandemia hubo chicos que no fueron chequeados, venimos bien con cinco o seis establecimientos realizados, detectamos algunos chicos observados y las autoridades le transmiten a sus padres, los que no tienen recursos el Club de Leones también lo hace, es importante detectar a tiempo, nuestro proyecto apunta que el circuito se cierre. La pesquisa, es una vez que se hace el establecimiento con el permiso de los padres y la gestión de docentes, una vez que se observa se informa a la familia, luego queda en ellos para que lo lleve al oftalmólogo. Si hay una urgencia se gestiona rápidamente..”

