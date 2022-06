El Alfarcito «Salta» y la gran obra del Padre Cifri a 2.800 m.s.n.m.

En la cobertura de Fm Alpha en el norte argentino con motivo de la concientización al prócer Martin Miguel de Güemes, camino a San Antonio de Los Cobres, nos encontramos con, «El Alfarcito» una parada ineludible casi a mitad de camino. Detrás del una montaña, la estación del tren a las nubes, y la conversación mantenida con el superintendente de la localidad Fernando Méndez, que como un guía, nos relataba:

Es un lugar muy importante y muy querido ubicado en la zona de la Quebrada del Toro en la provincia de Salta, ruta nacional 51, kilómetro 82,500…aquí descansan los restos del Padre Chifri, hacedor de innumerables obras solidarias. El Alfacito, mas 25 comunidades de la región. Son 5.200 km2 donde hay 4 mil habitantes. Plagado de cerros con lugares increíbles, donde pueden apreciarse diversas comunidades. La escuela primaria donde estamos ubicados en el Paraje Alfarcito cuenta con una matrícula de 15 alumnos y está el Colegio Secundario Albergue. (escuela de alternancia)

El Padre Chifri nació en Buenos Aires, en 1999 el ex cardenal Bergoglio lo envía a esta zona, a la parroquia en Rosario de Lerma. Tenía que subir a los cerros en fechas especiales a fin de celebrar sacramentos, misas, casamientos, defunciones, etc. Así, el sacerdote se fue enamorando del lugar, del paisaje, de los cerros, de sus colores pero al mismo tiempo se fue interesando por su gente y por las necesidades que ellos tenían. Una de tantas era que los chicos que terminaban la escuela primaria tenían muy pocas posibilidades de continuar estudiando a nivel secundario. Entonces, el Padre Chifri, con muchísimo esfuerzo, proyecta, idea y logra que se edifique el primer colegio secundario que también es albergue por la necesidad de lo que es la zona geográfica. También se provee de una formación adicional como agricultura, gastronomía, telar, carpintería, electricidad, etc. Los chicos que finalizan el secundario se les busca la posibilidad de conseguir sus sueños. Tenemos 124 alumnos hoy en día.

Escuchá la entrevista completa:

Conocé mas: https://www.fundacionalfarcito.org.ar/

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram