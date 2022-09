El arco político local condenó el intento de asesinato a Cristina Fernández

Los presidentes de los Bloques «Todos X Las Flores» y «Adelante-Juntos», Leonardo Municoy y Sebastián Lizarraga, manifestaron este viernes en la 91.5 su repudio al intento de magnicidio hacia la vicepresidenta ocurrido en la noche del jueves. Municoy sostuvo que «lo que sucedió ayer es repudiable, la verdad que nunca vivimos una cosa así. No tiene comparación con nada semejante que haya ocurrido durante la democracia. Si bien el aturdimiento por la noticia es grande uno piensa que este ataque es producto del constante discurso de odio que se descarga sobre la clase política en general». En tanto, Lizarraga manifestó que «tenemos que bajar un mensaje de solidaridad para que estas cosas no ocurran más. Es un atentado a la democracia que tanto nos costó conseguir. Lo de ayer fue sorprendente y lamentable». Por su parte, el dirigente radical expresó que «no estoy de acuerdo que se declare hoy como feriado nacional. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es para reflexionar puede ser pero uno ve que se realizan marchas donde puede haber crispación en el medio. Es momento de bajar un cambio».

Audio Leonardo Municoy:

Audio Sebastián Lizarraga:

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram