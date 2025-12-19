El Centro de Formación Laboral Nro. 402 entregó certificados de fin de curso

(foto gentileza CFL 402) Se realizó días pasados en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner» el acto de entrega de certificados oficiales de los cursos dictados durante el 2025 en Las Flores. El acto fue encabezado por el actual director del CFL Nro. 402, Juan Pablo Falasco, quien estuvo acompañado por el secretario Rubén Heit y la Regente Mariana Lerra, entre otros. Participaron también integrantes del equipo directivo, preceptores, pañol, instructores, auxiliar, alumnos, familiares y amigos. Algunos de los cursos dictados este año fueron: Operador en Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas, Injertado, Operario Hortícola y Auxiliar de Familia especializado en Cuidados de Personas con Discapacidad. ¡Felicitaciones a todos los egresados!.

