19 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Centro de Formación Laboral Nro. 402 entregó certificados de fin de curso

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

(foto gentileza CFL 402) Se realizó días pasados en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner» el acto de entrega de certificados oficiales de los cursos dictados durante el 2025 en Las Flores. El acto fue encabezado por el actual director del CFL Nro. 402, Juan Pablo Falasco, quien estuvo acompañado por el secretario Rubén Heit y la Regente Mariana Lerra, entre otros. Participaron también integrantes del equipo directivo, preceptores, pañol, instructores, auxiliar, alumnos, familiares y amigos. Algunos de los cursos dictados este año fueron: Operador en Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas, Injertado, Operario Hortícola y Auxiliar de Familia especializado en Cuidados de Personas con Discapacidad. ¡Felicitaciones a todos los egresados!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Recorré y despues pasá por la «Gran Barata en Colorín Colorado» -40 %

27 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Otro fin de semana con lluvias: alerta amarillo para este sábado

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Prensa DDI: Cubiertas de camión recuperadas

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Recorré y despues pasá por la «Gran Barata en Colorín Colorado» -40 %

27 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Centro de Formación Laboral Nro. 402 entregó certificados de fin de curso

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Otro fin de semana con lluvias: alerta amarillo para este sábado

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Despega el avión más grande del mundo: hasta tres pisos de altura y un orgullo nacional

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.