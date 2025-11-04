El Encuentro de Música Country tendrá como novedad una “line dance” florense

El evento que cumple 8 años de vida, tendrá lugar este fin de semana en el Parque Plaza Montero. Por esto, conversamos con el referente del evento, Agustín Cisaro.

“Es un festival que ya muchos conocen, vendrán 20 bandas y por primera vez se presenta una “line dance” florenses mixto que se van a presentar el domingo por la tarde. Luego de 8 años que venimos haciendo esto hubo gente que quería aprender a bailar música country, una vez por mes venía una profesora de Buenos Aires y así se conformó el grupo…El Club se llama Dancing Country, hace un año más o menos que se viene gestando, toda gente de Las Flores. Hay muchos clubes en toda la Argentina, en San Pedro Music Festival que es mucho más grande no sé si tienen un grupo autóctono. El requisito es simplemente querer aprender a bailar este tipo de música, la gente se lookea a cómo es el evento, sombrero, remera, los clubes que vienen ya tienen su vestimenta. Con respecto al festival en sí mucha gente sabe que habrá exposición de autos, motos, este año llega una exposición de mini autos, son como autos a escalas, pero lo puede manejar una persona, es como un karting, son autos de la pos guerra, serán como 30 y va a ser un lindo espectáculo…” Decía en el inicio.

También agregaba; “Al estar con clubes de autos, pudimos además de la música agregar exposición de autos que no todos los eventos lo tienen, ayer estuvimos en La Oxidada (Saladillo) días pasados y nos recibieron muy bien. Mucha gente sabe de Las Flores, hay un muchacho de Tandil que ya dejó el auto acá guardado… Salió muy bueno también el Encuentro de Motos donde acá estuvimos promocionando…”

Sobre el tema de los food-truck y el alquiler de los espacios, dijo: “En el tema de los food-truck mucha gente estaba preguntando, en junio ya veníamos abriendo la convocatoria y la cerramos hace un par de meses porque era mucha la demanda, hay comercios que reservan el espacio ni bien se van del evento anterior….La entrada como siempre será sin cargo…” Remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A AGUSTÍN CISARO

