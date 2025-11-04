Prensa DDI: “Aprehensión de un ciudadano de esta ciudad por tentativa de robo in franganti”

Según fuentes Judiciales, la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, en el día de ayer en horas de la tarde, momentos en que personal de esa de hallaba recorriendo la ciudad en prevención de delitos y faltas en general, y habiendo sido alertados vía radial por Jefatura de Policía Comunal Las Flores, es que se constituyen en predio sito en Avenida Abel Guaresti intercepción Avenida Del Oeste, lugar en el que se constata la existencia de un masculino al cual se lo identifico como Jorge Antonio Arbiza, quien se hallaba sustrayendo desde la línea municipal del predio, el cableado de alumbrado público. Procediéndose con apoyo de personal de Jefatura de Policía Comunal Las Flores a la aprehensión del mismo el cual fue trasladado hasta el asiento físico de la Sub DDI local donde se labraron las actuaciones de rigor por el delito de “ROBO EN GRADO TENTATIVA, VIOLACION DE DOMICILIO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, del Departamento Judicial de Azul. Así también se procedió al secuestro de una pinza de cortar alambres y el motovehiculo en el que se movilizaba el aprehendido, quien continua alojado en el asiento Físico de la Sub DDI.-

