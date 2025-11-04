Comunicado importante de Futurtel

Informamos a nuestros usuarios que se produjo un corte en el enlace de telefonía e internet de Movistar (ex Telefónica), situación ajena a nuestra cooperativa. Mientras tanto, se está derivando el tráfico a otro proveedor, por lo que puede experimentarse alguna lentitud en el servicio durante las horas pico. Por el momento no es posible realizar ni recibir llamadas de/a números que comiencen con 45XXXX, celulares o larga distancia. Sí funcionan las llamadas entre usuarios de Futurtel. Estamos gestionando la solución y mantendremos informados a nuestros asociados. Gracias por su comprensión.

