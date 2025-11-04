4 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Hospital Las Flores: presentaron la Campana de Quimioterapia

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

En el marco del Mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, la agrupación «Flores Rosas» con el acompañamiento del nosocomio local, procedió a instalar la tradicional campana que marca el final del tratamiento de quimioterapia en la Sala de Oncología de nuestro hospital local. «Con esta iniciativa buscamos acompañar a cada paciente que finaliza su tratamiento oncológico, transmitiendo esperanza, fortaleza y apoyo a todas las personas que están transitando la enfermedad», indicaron.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Comunicado importante de Futurtel

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Buscan al propietario de una bicicleta hallada en la vía pública

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Trabajo articulado para embellecer la Escuela Primaria Nro. 18

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Comunicado importante de Futurtel

11 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hospital Las Flores: presentaron la Campana de Quimioterapia

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Buscan al propietario de una bicicleta hallada en la vía pública

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Trabajo articulado para embellecer la Escuela Primaria Nro. 18

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.