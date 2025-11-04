Hospital Las Flores: presentaron la Campana de Quimioterapia

En el marco del Mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, la agrupación «Flores Rosas» con el acompañamiento del nosocomio local, procedió a instalar la tradicional campana que marca el final del tratamiento de quimioterapia en la Sala de Oncología de nuestro hospital local. «Con esta iniciativa buscamos acompañar a cada paciente que finaliza su tratamiento oncológico, transmitiendo esperanza, fortaleza y apoyo a todas las personas que están transitando la enfermedad», indicaron.

About The Author