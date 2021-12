El fuerte susto de Leo Daprotis y su novia

Fue el sábado pasado alrededor de las 16 hs. en las inmediaciones del Parque Plaza Montero, sector antiguo de boxes, disfrutando de la naturaleza. En este caso la naturaleza no le jugó el mejor papel, porque en un momento de distensión, sucedió el hecho menos esperado, esto nos contaba Leo a FM ALPHA: “Estaba con mi novia, en el sector del bosque atrás de boxes, y se escucha un estruendo, y me doy vuelta y se me cae medio árbol arriba del coche, mi novia alcanzo a salir sino sufría graves golpes, el auto la salvo” Sin viento, nada como para decir que se te viene una plata encima” Seguramente como ha sucedido con hechos similares, el municipio deberá responder.

