El HCD de Azul sesionó a la vera de la Ruta 3 junto a los autoconvocados

Con la presidencia de Pilar Álvarez, y en una decisión casi unánime, pues solo un concejal se abstuvo para esta actitud, los ediles de la vecina localidad de Azul salieron a la Ruta 3 junto al cristo, ante el proyecto presentado por los autoconvocados azuleños, que son los que más fuerte tiran de la soga para que se concrete la obra. Dijeron presente; concejales de diversas líneas políticas y de la zona, aunque de nuestra ciudad no los hubo. Autoconvocados de la zona. Para resaltar, 3 medios florenses estuvieron; 107.7 con Flavio Pérez y Ariana Pertusi, Alejandro Reyes Lara y Graciana Goicoechandia y FM ALPHA con Claudia Loustaunau y Ernesto Varela. También asistieron las legisladoras Lorena Mandagarán (senadora bonaerense del bloque UCR+CF) y también la diputada de Unión por la Patria Laura Aloisi.

En la sesión participaron con sus palabras de los concejales; Natalia Vanina Colomé, del bloque «Podemos Azul» . El concejal Jorge Ferrarello UCR para el desarrollo y la Concejal María Inés Laurini de Unión por la patria Azul.

El intendente local, Nelson Sombra, reflexionó expresando; “Orgulloso por la actitud de los vecinos que acompañados por los de la zona, logran reunirse acá dando un ejemplo de resistencia enorme, de hidalguía, de madurez, porque cuando se distingue problemas comunes, es cuando se tiene que sentir la unidad de la fuerza de los vecinos, no mezclan los partidos políticos, sino que prima la necesidad real que es la conectividad entre los pueblos…” aunque marcó que la misma no se realizaría, pero que sin empezarían a la brevedad con la reparación de la misma”

Por el lado de autoconvocados, Germán de la Rosa autoconvocado de S.M del Monte, manifestando: “felicito la convocatoria, desde el 2020 estamos con la autovía, aparentemente venimos bastante bien, estamos preocupados por lo que pasa en la ruta 3, nos preocupa, no hay que bajar los brazos, mi criterio es darle para adelante, en esto venimos bastante bien pero hay que seguir luchando, busquemos alternativas, hay que buscar un sí, hay que pelearla, sigan para delante porque cuando se va por cosas positivas, junto a la gente que trabaja como los camioneros, esto es para todos, no solamente para la gente de Azul, sigan luchando que desde Monte los vamos a estar apoyando, que se logre el objetivo y que todos pongamos un poquito y así no va a haber posibilidad de que no se logre…” Decía.

Andrea Otonello autoconvocada, “Agradezco este reclamo que es de todos y para todos, es urgente, es ahora, basta de accidente y los invitamos para el 10 de agosto a las 15 horas…” Afirmó

Por su lado Patricia Estanga Smith de estrellas amarillas, que expresó: Quiero compartir un pensamiento, una idea que tengo, yo tengo la certeza y no tengo evidencia científica y no he realizado estudios, pero si tengo la convicción que te da la fe, que todos los mortales nacemos con una misión que tenemos que cumplir acá en la tierra, muchos conocen cual esa misión, la descubren, otros no la hayan, pero están aquellos que parten que son los elegidos, que se van de este mundo, que son arrebatados sin permiso, dejando un vacío enorme, una destrucción total en su círculo más íntimo, solo aquellos que perdieron un familiar producto de un accidente de tránsito, saben de lo que estoy hablando, y son arrebatados así, y sin saber que quizás cuál es su misión, sin saber que tiene un legado que cumplir…cada estrella amarilla que están sobre ruta 3 que representan a todas esas victimas fatales, que no sea en vano, que representen, que tal vez al que le toca decidir por esto, tal vez no se conmueve con la muerte de los ajenos, hasta que le toca, pero si convencerlo con los números frio de las estadísticas, que necesario, imperiosa su realización, esto que es un sueño para muchos, una utopía para otros, pero que se haga realidad en nombre de Enzo Sebastián Buales mi sobrino en nombre de todas aquella madres del dolor, de los vecinos autoconvocados, gracias…” remarcaba Patricia.

La sesión terminó con la aprobación, por unanimidad, esperando un nuevo encuentro para el domingo 10 de agosto.

