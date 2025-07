BM – martes 15 de julio

CINE DEBATE: PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “EL SILENCIO DE LOS HOMBRES” En el marco de la Jornada Regional “Masculinidades para la Igualdad”, se desarrollará una nuevo encuentro de Cine Debate el día jueves 17 de julio a las 13 horas en la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem), Aula 1. La actividad estará coordinada por la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores. En esta oportunidad se proyectará el documental “El silencio de los hombres”, que narra cómo un padre y un hijo, marcados por un legado de mandatos familiares, deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés cuestionan lo que se espera de ellos por el solo hecho de ser varones. A través de su historia familiar y de otros varones, la directora indaga en sus miedos, complicidades, contradicciones y violencias. Hoy, intentan rearmarse más cerca de sus deseos. Duración del documental: 79 minutos Al finalizar la proyección, se desarrollará un espacio de intercambio y reflexión colectiva.

La actividad es libre, gratuita y está destinada a toda la comunidad.

ALUMNOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN EL TORNEO PROMOCIONAL DE TANDIL Una destacada actuación cumplieron los integrantes del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el Torneo Promocional de Natación, que se disputó el pasado fin de semana en el Club Unión y Progreso de Tandil. Los resultados alcanzados por los florenses fueron: en 100 m. libres: 5°) Santino Lemma González, 1°) Guadalupe Valerio, 3°) Candelaria Lemma González, 7°) Macarena Espinosa, 4°) Valentina Perazzo (5° en 50 m.), 5°) Gonzalo Onzari (4° en 50 m.), 1°) Luca Branchesi Gómez (1° en 50 m.), 6°) Delfina Antonelli Gigena (6° en 50 m.) y 8°) Domingo Scarpitti (50 m.) Pecho (100 m.): 1°) C. Lemma González, 2°) G. Valerio y 3°) Domingo Scarpitti (50 m.). Posta 4×50 libres: 1°) D. Scarpitti, C. Lemma González, G. Valerio y G. Onzari. 200 m. combinados: 1°) C. Lemma González y 8°) V. Perazzo. Mariposa (100 m.): 2°) S. Lemma González, 2°) C. Lemma González y 3°) G. Valerio. En 50 m.: 2°) L. Branchesi Gómez, 3°) G. Onzari y 5°) D. Antonelli Gigena. Espalda (100 m.): 2°) M. Espinosa. En 50 m.: 1°) L. Branchesi Gómez, 7°) D. Scarpitti, 4°) G. Onzari y 6°) D. Antonelli Gigena. Posta: 1°) M. Espinosa, G. Valerio, G. Onzari y D. Scarpitti.

ALUMNOS DE PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES ACADEMIA LUISINA GIOIOSA CLASIFICARON A LA COPA NACIONAL “ROBERTO RODRÍGUEZ” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los alumnos de Patín Artístico Las Flores Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa por obtener una plaza para disputar la Copa Nacional “Roberto Rodríguez”, que se desarrollará a fines de septiembre en San Luis. El domingo 13 de julio Agustín Corvino, Morena Ponce, Julieta Etchalus, Mía Rodríguez y Renata Toledo, a cargo de los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, fueron protagonistas en el Torneo Regional de la Zona 9 con la Federación ADEPA, disputado en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires, donde lograron acceder a este importante certamen en la provincia cuyana.

