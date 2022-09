El Juicio de Salomé: una propuesta que aborda parte de nuestra historia, se estrenó con muy buena repercusión por parte del público

El pasado viernes 26 de agosto, Del Borde estrenó El Juicio de Salomé, una obra que recoge las vivencias de una familia, atravesada por la persecución ideológica, el exilio y los desencuentros físicos y emocionales. Con texto original de Paula Echalecu, El juicio de Salomé se escribió desde lo subjetivo: “En mi escritura, mi paisaje real se vuelve ficción y es escenario de todas mis historias. Mi inspiración es lo que conozco, y es desde allí que parto para la creación de relatos que plantean ideas, preguntas y posibles desarrollos de realidades que nos atraviesan. En El Juicio de Salomé, como en todas mis obras, la imaginación pura no existe: hay siempre retazos de historias que he vivido o que alguien me ha contado”. Dirigida por Hernán Verteramo, con actuaciones de Paula Brinko, Laura Álvarez y Paula Echalecu, a quienes se suma la artista plástica Jimena González, realizadora de objetos de utilería, el espectáculo narra el reencuentro de una familia, luego de 23 años, en ocasión en que acaba de fallecer el padre. La hija mayor vuelve del exilio al que fue empujada durante la década del ’70. Vuelve a buscar lo que le pertenece, y se encuentra con una versión de su propia historia que puede cambiar drásticamente su mirada sobre el pasado. Tres mujeres, todas ellas juezas y partes, por las que la historia nacional de los últimos 50 años ha pasado dejando cicatrices indisimulables, luchan por desentrañar la maraña de su propia existencia, atravesada por la memoria de lo que fue, de lo que pudo ser y de lo que jamás será. Una memoria caprichosa, que se pierde y se recupera en mecanismos de defensa y ataque. Una memoria que late todavía. Se realizaron cuatro funciones que tuvieron una respuesta muy satisfactoria por parte de un público que manifestó haber presenciado una obra de altísima calidad artística, lo que no es otra cosa que el resultado de una permanente formación e investigación en las artes escénicas. Por lo vivido, Del Borde ha recibido la propuesta de una sala de la Ciudad de Buenos Aires, para presentar allí su espectáculo prontamente. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, el Ministerio de Cultura de la Nación y la Municipalidad de Las Flores.

Más información en www.delbordeteatro.wixsite.com/delbordeteatro

Redes: @delbordeteatro.

