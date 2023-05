El municipio postergó en el 2022 más de 235 millones en educación, salud y producción

En la sesión que se desarrolló en la mañana del miércoles, donde se aprobó por mayoría la rendición de cuentas como punto central, al ser escuchado el bloque minoritario “se postergan importantes inversiones”.

Según el concejal Sebastián Lizarraga, y la Dra. Alejandra Quintieri, se deduce de un análisis realizado en conjunto de ambos bloques opositores.

«Para el Fondo Educativo, hubo una sub-ejecución por 40 millones de pesos. Es notorio que hay un déficit grande en infraestructura en escuelas de la ciudad, el F.E. se debe invertir en materia de mejora educativa, equipamiento escolar, etc. El CEF Nro 6 inutilizado, los profesores ponían tachos debajo de las goteras, nos decían que era imposible realizar su tarea y tener menores de edad con actividad física porque con lleva un riesgo, hace un año se puso la membrana provisoria, en un año el techo nuevamente no está en condiciones. La actividad es poca durante la semana cuando llueve, la Escuela 1 es otro ejemplo, cielorrasos, baños, pintura, Escuela Agraria que presentó proyectos de calefacción que ahora se habla para el año que viene. Se podrían haber hecho con anterioridad teniendo en cuenta el saldo del F.E. nos parece una suma exorbitante…” decía Lizarraga.

Por parte del bloque unipersonal que preside la Dra. Quintieri, se refirió a la sub ejecución en salud.

“Considerar eventos azarosos que no ocurrieron como la pandemia que en 2022 estaba disminuyendo, hoy hay falta de capacidad de gestión o una decisión de gastar menos, hoy el área de salud es una secretaría para tener mejor presupuesto, podemos hablar de deficiencia por la relación de mejores resultados con menos recursos, en atención primaria lo importante es clínica, obstétrica, que son pilares, en el CAps Ramón Carrillo la medicina general está a cargo de un residente, este gasto viene de la provincia, no hay tocoginecólogos y tenemos 8 veces al mes ginecólogos y 4 veces al mes obstetricia con una licenciada que no puede atender embarazos de alto riesgo, 2 días de pediatría y uno más cada 15 días, 6 consultorios de pediatría, otras especialidades importantes, en CAP Dardo Décima una vez por semana pediatría a menores de un año, clínica médica 3 veces al día, obstetricia, una vez a la semana y gineco dos veces por semana. El Caps del barrio 25 de mayo, clínica médica tres veces por semana, a cargo de un cirujano…etc., No es suficiente para garantizar la salud a la población, ninguno de los argumentos utilizados es válido teniendo en cuenta los impactos de salud en la población. Hoy hablamos de una subejecución de 19 millones en salud con inflación del 94% y aun así sobró plata en salud. Con los números que empezamos a ver en 2023 no vamos a estar muy certeros tampoco.” afirmaba Quintieri.

