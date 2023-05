BM – miércoles 31 de mayo

FIRMA DE CONVENIOS PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO El intendente Alberto Gelené, acompañado por el secretario de Economía y Finanzas, Pablo García Romero, participó junto a intendentes de otras localidades bonaerenses, de la firma de convenios con Provincia Leasing. La firma del Leasing es para una nueva MOTONIVELADORA Marca Pauny que se recibirá en los próximos días para el parque vial rural. Mediante esta nueva línea “Municipios Bonaerenses 2023”, el gobierno provincial y Provincia Leasing otorgan financiamiento para la compra de bienes que permitan mejorar los servicios públicos de los municipios. En el encuentro estuvieron presentes el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; y los intendentes de otras localidades bonaerenses que firmaron estos primeros acuerdos de la nueva línea de leasing para municipios. En la jornada, el intendente Gelené además firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación por $ 50.000.000 para mayor fortalecimiento del equipamiento vial municipal.

En marco de este avance, junto a García Romero compartieron un encuentro con Ariel Martínez, coordinador de la mencionada Secretaría.

JORNADA DE TRABAJO JUNTO A AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES DE LA NACIÓN En la jornada de ayer, visitaron Las Flores integrantes del equipo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Estuvieron presentes Lucia Cirmi Obon, subsecretaria de Políticas de Igualdad y Sofía Veliz, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, junto a demás miembros de dicha dirección. El encuentro se realizó con el fin de realizar un proyecto para la implementación del Programa GenerAR que busca fortalecer la institucionalidad de género y diversidad en los municipios. Las autoridades fueron recibidas por la directora de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, Manuela Cieza; el secretario de Desarrollo Productivo y Sustentable, Cristian Chiodini, entre otros funcionarios y trabajadores de las áreas. El objetivo en lo local es el desarrollo de actividades que promuevan el autocuidado, aspecto elemental e invisibilizado en las mujeres debido a las múltiples tareas de cuidado socialmente asignadas y naturalizadas, que además suelen ser de difícil acceso para la población en general debido a sus costos. Además, con la presencia de representantes de PYMES, se brindaron conocimientos respecto a otras políticas y programas que se encuentran vigentes en la actualidad vinculadas los derechos laborales, con el fin de generar mayor equidad, como el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la obligación de contar con espacios de cuidado en los establecimientos de trabajo y el programa «Igualar» con sello de certificación a empresas que cuentan con esta y otras cualidades de misma índole. En marco de la jornada se realizó también una recorrida por el Sector Industrial Planificado con el fin de visualizar problemáticas a atender bajo una mirada que contemple la perspectiva de género.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA RABIA En vista de los recientes casos confirmados de rabia en felinos domésticos, en las localidades de Laprida y La Plata, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal quiere recordar a la población la importancia de la vacunación anual a todos los caninos y felinos mayores de 3 meses, y que la misma es obligatoria por ley. ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros.

¿Cómo se transmite? El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.

¿Cómo se previene?

– Quienes encuentren murciélagos (que son reservorios del virus de la rabia) de día, heridos o muertos, deben aislarlos, por ejemplo colocar un balde, y comunicarse inmediatamente con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal para que puedan tomar las muestras pertinentes.

– Aunque parezca muerto, no se debe tocar: se debe evitar la exposición a mordeduras. Alejar a los niños y mascotas del lugar.

– Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos: no son una mascota, no se debe tratar de alimentar ni manipular. No es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, con altas probabilidades de tener y contagiar rabia.

– Si el murciélago mordió o tuvo contacto con una mascota, debe comunicarse con la Dirección de Bromatología o consultar con un profesional veterinario.

– En caso de sufrir una persona una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no aplicar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

– La única manera de prevenir es vacunando contra la rabia a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y repitiendo la vacunación una vez por año durante toda su vida.

¿Cuáles son sus síntomas?

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar, dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal.

Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236, Cel/Whatsapp 466040.

CRONOGRAMA DE PAGO DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el calendario de pago que comenzará el jueves 15 de junio de 2023, de acuerdo al siguiente cronograma de documentos terminados en:

0 – 1: 15/6/2023

2 – 3: 16/6/2023

4 – 5: 21/6/2023

6 – 7: 22/6/2023

8 – 9: 23/6/2023

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LOS CAPS DE LA CIUDAD La Secretaría de Salud Pública da a conocer los números telefónicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad.

CAPS “Ramón Carrillo” – Barrio Las Acacias – Teléfono 2244 502132

CAPS Barrio Solidaridad – Teléfono 2241-470853

CAPS Barrio Traut – Teléfono 2241 541074

CAPS Barrio 25 de Mayo – Teléfono 2241 546474

CAPS “Dardo Décima” – Belgrano 359 – Teléfono 2244 503802

Todos los números se encuentran habilitados para WhatsApp, mensajes y llamadas.

ESTE SÁBADO 3 JORNADA DE ADOPCIÓN DE LOS PERROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal recuerda que este sábado 3 de junio se realizará la Jornada de Adopción de los perros del Albergue Municipal. Será de 14 a 17 horas y tendrá lugar en La Glorieta del Parque Plaza Montero.

Durante la actividad se registrarán turnos para castración de perros y gatos, y se brindará información sobre las enfermedades zoonóticas y los servicios del Área. Se invita a toda la comunidad a sumarse a la jornada; también a referentes de protectoras. Para más información comunicarse con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal: Av. Venancio Paz 1114, teléfono: 2244 44-2236/15-466040

JUEGOS BONAERENSES 2023: ETAPA LOCAL DE CULTURA La Secretaría de Cultura informa que a partir del día 15 de junio se desarrollará la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2023, en las categorías Juveniles, PCD, Universitarios y Adultos Mayores. Las participaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Jueves 15 – Sala Hugo Mario Ianivelli

10:00 hs. Artes Plásticas. Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional, Mural

11:00 hs. Fotografía

12:00 hs. Literatura: Cuento y Poesía

Miércoles 21 – Teatro Español

9:00 hs. Solista Vocal

9:30 hs. Freestyle

10:00 hs. Rock

Jueves 22 – Teatro Español

9:00 hs. Danza Tango

10:00 hs. Danzas Folclóricas

11:00 hs. Malambo

Lunes 26 – Sala Hugo Mario Ianivelli

Cocineros Bonaerenses:

09:00 hs. Plato Principal

10:00 hs. Postre

Martes 27: Sala Hugo Mario Ianivelli

9:00 hs. Teatro

