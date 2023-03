«El pedido de reapertura de la pileta es entendible pero no es algo simple de llevar a cabo»

El secretario de deportes municipal, Fernando Muñiz, se refirió este martes en la 91.5 al pedido de los concejales del Bloque Adelante-Juntos de reabrir la pileta del Centro Recreativo «Néstor Kirchner» debido a la ola de calor. «El pedido es entendible pero no es algo simple de llevar a cabo ya que la reapertura de la pileta es algo complejo», afirmó Muñiz. «Nosotros la temporada la iniciamos como todos los años a mediados de diciembre y funciona hasta que comienzan las clases. Es ahí cuando reabrimos la pileta climatizada y los profesores pasan a estar a disponibilidad de la Dirección General de Escuelas. Por otra parte los guardavidas deben cubrir los turnos que se les asigna allí. A eso hay que sumarle el personal de mantenimiento, enfermería, etc.», explicó más adelante. También se refirió a la pileta del Parque «Avelino Anaya», ubicada detrás del natatorio. «Esa pileta depende del CEF Nro. 6. No tengo la potestad de decidir abrirla o no abrirla», añadió.

