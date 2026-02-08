Emil Gelené, sobre la 2da. Copa Nacional «Tino Costa»: «Será un torneo apasionante»

A una semana del inicio del torneo homenaje a César Domingo Angelello, uno de los impulsores de la Copa «Tino Costa» visitó el programa «Alta Definición» que se emite por nuestra radio. «Después del sorteo del viernes ya estamos en la recta final y de a poquito entrando en el gran clima de este certamen que estamos todos esperando con mucha expectativa. Al igual que el año pasado habrá un desfile de las delegaciones que nos van a acompañar en esta ocasión», contó en el inicio. Sobre las novedades para esta segunda copa, Gelené indicó que «primero agradecer al gran equipo que se conformó y que desde la primera edición le puso el hombro a este gran desafío. Y decir que ya está disponible la aplicación para celulares para conocer todo el fixture».

