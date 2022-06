Emiliana Bolontrade: Una florense que vive en Córdoba y gana ultra train

La joven runner, radicada actualmente en Córdoba, habló este viernes en la 91.5 luego de ganar en su categoría el “Turmalina Ultra Run” con una distancia nada menos que de 66K recorriendo increíbles paisajes de montaña. Sobre sus inicios en la actividad, Emiliana contó en “El Periodístico” que “en realidad amo el deporte desde que nací. Hasta los 16 años viví en Las Flores y desde chica hice todo tipo deporte en el CEF hasta que me decidí jugar al tenis que fue como mi deporte base. Luego me fui a Olavarría, después a Buenos Aires donde estudié y me recibí. Después me casé, tuve dos hijos y luego nos fuimos a vivir a Córdoba que es una provincia que siempre nos encantó. Ahí empecé a hacer gimnasia funcional hasta que un profesor me dijo de hacer competencias entre las sierras. Fuimos con una amiga y la verdad que me encantó. Empecé y fue maravilloso, me empezó a gustar hacer esos recorridos y como soy competitiva me gustó eso de llegar y tener un buen resultado. Hasta que empezó la pandemia estuve compitiendo. En 2021 volvimos, hicimos una de 50K y me fue muy bien, empecé a prepararme cada vez más y el pasado fin de semana en Turmalina obtuve el primer lugar en mi categoría y fue muy feliz. Es como un yoga, corro kilómetros y siento que el tiempo no pasa, no me doy cuenta la cantidad de kilómetros que hago. Córdoba tiene todo eso que la hace única, no sé, como que siento que entro en un estado alpha, de mucha paz, es mi terapia, mi cable a tierra.

Fiambalá no tuve la oportunidad de correrla. Pero sé cómo es, todo el desierto, la arena, partes de tierra, de piedra. Es una carrera hermosa. El corredor de trail es especial porque va por su propio objetivo, es competir con uno mismo, cada uno tiene su objetivo de carrera, unos van por los primeros puestos, otros para llegar y superarse, es lindo porque hay mucha solidaridad, y por supuesto, los paisajes que uno recorre, lo mismo en la Patagonia que hay lugares increíbles, que uno lo ve mientras corre, el corredor de trail siempre busca superarse, hay historias de vida, es un deporte increíble y hermoso.

Por supuesto que esta actividad requiere de mucho entrenamiento, disciplina, buena alimentación y descanso, por lo general entreno de lunes a jueves una hora y media por día, hago mucho entrenamiento de fuerza, de gimnasio para prevenir lesiones y los sábados hago un fondo de montaña, tres a cinco horas, lo que planifique el entrenador, eso depende si estoy cerca de una carrera, por ahí cambiamos con kilómetros de calle o hacer más gimnasio, y en la alimentación siempre hacer tres comidas, con colaciones, es mucha disciplina, reducir el consumo de alcohol, el descanso que es como un entrenamiento invisible, es vital para el cuerpo.

Los 66k de Turmalina fue en una sola jornada, se salió desde Capilla del Monte con mucho frío, salí a las 5am y llegué a las 12:35..mi familia me sigue siempre, mi papá es mi fan número uno, estuvo acá con su mujer y me acompañaron, al igual que mi marido e hijos. Me esperaban en los puestos de hidratación para ver cómo venía. Mi próxima competencia es el 9 de julio el campeonato de ultra también en Córdoba, es el campeonato argentino con posibilidades de clasificar al sudamericano y al mundial, voy a dar lo mejor de mí, es un lindo desafío. Ojalá pueda estar a la par de las mejores sino se disfruta muchísimo. Soy amateur, no me planteo demasiado ser una profesional de esto porque tengo mi profesión, tengo mi trabajo, pero a uno le gustaría ir por más, para eso se necesita acompañamiento, un sponsor. Remarcó.

ENTREVISTA A EMILIANA BOLONTRADE

