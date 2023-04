«En el día del cumpleaños del Club Juventud Rosense hablamos con Paulo Vidaurreta»

(foto archivo) Paulo Vidaurreta, referente histórico del club rosense y otras instituciones de Las Flores contó a la 91.5 los preparativos para festejar los 94 años de la significante institución rosense. » Estamos como todos los años, ésta vez con los 94 años de la fiesta. Siempre ha tenido su buena llegada de gente, amigos, socios de todas las edades y hasta vecinos de más de 90 años con recuerdos y anécdotas desde aquellos tiempos donde Rosas fue punta de riel hasta que creció y fue significante para toda la zona. No me imagino aquellos tiempos donde la gente dejaba el carro para viajar en tren a Buenos Aires. Hoy en día los cambios siguen, ahora con la llegada de la tecnología y el teléfono celular vemos como un gaucho anda a caballo con el celular, le saca una foto a un animal caído, el veterinario la ve y da su diagnóstico. En cuanto al encuentro será, con almuerzo completo, se proyectará el trabajo completo qué realizó Eduardo Dubor para los 151 años de la estación. Luego la parte musical con la Familia Pinillos con un lindo repertorio, la parte bailable con un poco de folklore y otro poco de cumbia. Ojalá que sea un día lindo, sino tenemos los techos para hacer el asado. También esto será un reencuentro de vecinos que hace mucho que no se ven. En 94 años han pasado muchas cosas. Una vez se hizo un asado en la estación donde participaron 300 bicicletas de Rural Bike, había como mil personas. También fútbol agrario y salió muy lindo, dejó dinero y gente que hace tiempo que no jugaba volvió a hacerlo».

