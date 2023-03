En la dulce espera: aún no llegaron los fondos para comprar los ventiladores

Consultado por la 91.5 el Consejo Escolar de nuestra ciudad informó este martes que todavía el dinero no hay sido depositado. «Cuando eso ocurra no podemos salir a comprar cualquier ventilador por una cuestión de normas que tienen las escuelas. Deben ser de 20 pulgadas y con hélices de metal», explicó en este caso el consejero Leo Bulzomi al programa «El Periodístico». «Es algo lógico y que no había sucedido nunca esto de la ola de calor. Es cierto que las escuelas de a poco tienen que ir poniéndose en condiciones no sólo en cuanto a ventiladores sino a calefactores y un montón de cosas. Desde hace muchos años que los establecimientos educativos no se están renovando en infraestructura como se debería. Encarar todo de golpe es imposible», agregó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram