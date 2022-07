En la Expo de Rauch: 200.000 pesos por un Plymouth Rock Barrado

Fue el rey de la 5ta exposición anual a nivel nacional y organizada por la comisión avícola del sur del Salado al lograr un valor no esperado, aunque si lo comparamos con los 46.000 pesos que se dio en la expo de Las Flores hace 3 años, los valores llegarían estimativamente a lo normal. 200.000.- pesos con el martillo de Saenz Valiente logró ayer luego del mediodía para un gran campeón Plymouth Rock Barrado perteneciente a la cabaña del productor Claudio Allende de la localidad de Villa Pomar Colon Pcia. de Bs. As. En cambio en conejos 4.000.- siendo el propietario un productor de Lamadrid y patos llegó a 5000.-. pesos respectivamente manteniendo los precio de base. Los distintos productores florenses que participaron, también lograron un buen precio en sus animales. Ahora el desafío será el próximo año en Ayacucho.

Entrevista a Claudio Allende: Contento por el premio que obtuve, hace varios años que vengo participando y hoy se me dio con el Gran Campeón Macho Plymouth Rock Barrado (Bataraza), acá en la Nacional hace dos años que vengo presentando, en 2018 y 2019 saqué dos Campeones y este año el Campeón Macho, la idea no era venderlo pero la cotización era muy alta. El animal tiene muchas condiciones, no es perfecto porque el animal perfecto no existe, pero está muy aproximado al standard, por eso llegó hasta ahí, soy del Partido de Colón, a fin de mes, el 20 vamos a competir en Palermo…audio

Entrevista a Santiago Massaro:

Falta determinar 100 lotes pero después de la pandemia volvieron con valores que sorprendieron a muchos, vendí un para de ejemplares a 160 mil y el gran campeón Barrado a 200 mil con el martillo de Saenz Valiente. También lotes, los de 40 mil pesos en Las Flores en venta en ese momento fue muy bueno. De las tres lugares que van cambiando la localidad, las Comisiones son muy buenas con gente de trabajo con las sociedades rurales acompañando, esto hace que se hagan las mejores exposiciones del país, hay mucho de Corrientes, Mendoza, vender animales que van a Entre Ríos, Córdoba, al sur. En patos y conejos anduvo bien, es otro ambiente tal vez, se hizo 200 lotes y hoy el restante.

