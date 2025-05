En su salsa

Ferrocarril Roca le ganó a El Taladro 3 a 1 en un nuevo inicio de su ilusión Federal a once años del ascenso de Otamendi. El verde, que fue un duro rival, había comenzado ganando el partido con el gol del defensa Braian Delgado. Igualó Lautaro Acosta, para luego Iván Lozano y Sergio Cenzano convertir los goles del triunfo albiceleste.

(Por Flavio Iacomini)

(Foto: Santiago Repetto)

Sergio Cenzano, en el minuto 91, colocó la pelota para ejecutar el tiro libre. La redonda, a rastrón, se coló bien abajo y agarró a contrapié al arquero Leonel Daprotis que no alcanzó a regresar hacia su poste izquierdo.

En el mismo arco donde once años atrás le convirtiera su gol a Circulo Deportivo de Otamendi en la primera final del ascenso al Federal B, el “Cuiza” refrendó la victoria del equipo de Luciano Bertamino.

Fue 3 a 1 anoche en el ahora bautizado estadio “27 de Abril” de Avellaneda y Vidal en la jornada del debut de los dos equipos florenses en la Zona 2 del Torneo de la Federación Pampeana Bonaerense.

El Taladro estuvo todo el partido a la altura de su rival y en el mejor momento del verde llegó el gol de Braian Delgado.

A los 17 minutos del primer tiempo, el central capturó un rebote en el área a la salida de un tiro de esquina que vino desde la izquierda.

El conjunto dirigido por Matías Delgado ya había mostrado antes insinuaciones ofensivas y un planteo muy interesante para contener y contrarrestar el juego habitual de posesión del balón de mitad de cancha de los ferroviarios.

Entre los hermanos Jonatán y Juan María López, que incomodaron a la defensa albiceleste, el despliegue de Gianfranco Manrique y Federico Montes de Oca y la habilidad de Gabriel Cenzano, de a ratos pusieron en aprietos a un Ferro que para contrarrestar exhibió a Lautaro Acosta y Mauro Ramos por la derecha para que los dos delanteros ofrecieran corridas y actitud.

El empate ferroviario llegó a los 32 minutos con un remate cruzado del mencionado Lautaro Acosta que apareció en diagonal por la derecha, para definir muy bien ante la salida de Daprotis.

La paridad del primer tiempo también se vio reflejada en el arranque del juego del complemento, aunque ya Ferro ejerció una mayor presión en los primeros minutos donde consiguió el segundo gol.

Envío desde la izquierda del tiro de esquina en el arco que da sobre calle Avellaneda. El centro de Mauro Ramos encontró la cabeza de Iván Lozano para definir al convertir y marcar la diferencia que luego en el final rubricó Sergio Cenzano, ya en el descuento, con un magnifico tiro libre..

El Taladro antes del gol del Cuiza estuvo cerca del empate cuando en una escalada por la derecha, Nicolás “Kiki” Carballo definió cruzado al ganar al espalda de Alesio Aguirre. La pelota se fue apenas desviada.

El D.T de los verdes Matías Delgado ensayó varios cambios pero ya Ferro se sintió más firme en defensa y aparecieron también las “muestras” de experiencia de varios de sus nombres históricos para que el tiempo pasara y para convertir su definitivo tercer gol.

El árbitro de Ayacucho Gonzalo López en el minuto 95 dio por terminado el juego y se consumó el triunfo del local.

Ahora El Taladro, en la segunda fecha, recibirá a Sportivo de 25 de Mayo de Manuel Montiel y compañía y buscará su recuperación.

En tanto, Ferrocarril Roca, que en su salsa Federal inició un nuevo camino victorioso, la próxima semana deberá viajar a tierra venticinqueña. Allí de visitante, el Alumni de Diego Rivarola esperará por él.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Bruno Silva, Alesio Aguirre, Iván Lozano, Facundo Eluaiza, Luis Péon, Lautaro Acosta, Enzo Molina, Facundo Maciel, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Santiago Giménez, Adrian Araujo, Darián Loggia, Iván Garcete, Mauro López, Lucas Valdéz, Román Iribarne. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

El Taladro: Leonel Daprotis, Braian Delgado, Alan Suarez, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Facundo Pérez, Nicolás Carballo, Federico Montes de Oca, Jonatán López, Juan María López, Gabriel Cenzano. Relevos: Jonatán Rojas, Bautista Onraita, Santiago Canosa, Fernando Montenegro, Gabriel Pérez, Isaías Silva, Jonatán Quiñones.

D.T: Matías Delgado. Ayudante de Campo: Mariano Grimaux. Auxiliar: Adrián Falasco.

Arbitro:Gonzalo López. Líneas: Jonatán Peralta y Rodrigo Valdéz (Ayacucho)

