Enrique Mario Cabrera: «Siempre agradecido de la gente que me reconoce»

(incluye audio) Payador, escritor, escultor, autodidacta. El querido Mario Cabrera visitó el programa «Gente luminosa» que conduce Soledad Rodríguez por FM Alpha. En una cálida entrevista, el notable cantor repasó sus inicios, su presente y sus próximas actuaciones. «Conocer a grandes payadores en mi juventud me hizo recorrer este hermoso camino. Y hoy, humildemente, me siento agradecido de la gente que me reconoce y me saluda», expresó. Mario viene de presentar su nuevo libro “Décimas de un Callejero” donde refleja su interés por contar cosas relacionadas a la vida pueblerina, al barrio y a los sentires de sus habitantes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram